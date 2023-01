北美｜通膨重傷中產家庭

以往通膨巨獸來襲,窮人受到打擊最大! 不過這次情況卻顯得反常, 因為中產家庭反而淪為受害最深的一群。

在過去、通膨被視為是對低收入者徵收的「隱形稅」,讓窮人更加貧困。不過這次中產階級卻比低收入者更慘,面臨萬物齊漲、但又不符合政府補助資格,導致愈來愈多中產家庭過著入不敷出的生活。

根據美國國會預算辦公室(CBO)的調查指出,超低失業率讓許多低收入家庭可輕鬆找到工作,並享有加薪待遇,使得他們收入能高出生活成本。這些低收入者先前在疫情期間,還獲得聯邦政府的補助津貼。至於收入在另一端的高收入民眾,雖然面臨股債市的龐大虧損,但是優渥的薪資與儲蓄讓他們還是有餘力能負擔開銷。

中產家庭購買力掉3%

中產家庭則是在夾縫中求生存。根據CBO統計,去年他們來自薪資的購買力較前一年減少2.9%。而在同時,位於社會階層底部與頂端的五分之一家庭,其購買力卻各自增加1.5%與1.1%。這也讓許多中產家庭抱怨想要維持家計已愈來愈困難。CBO指出,2021年美國家庭年所得中位數為70,784美元。

43歲的德思卡(Jessica DeCicco)育有四子、目前透過遠距工作,為一家行銷公司擔任執行助理,時薪為30美元。她的丈夫在紐澤西警察局擔任隊長、年薪為12.5萬美元。雖然他們的收入勉強可以支撐住在紐澤西Long Valley郊區的生活,不過這對夫婦依然感受到沉重的財務壓力。

他們每季繳交的水費比一年前多出200美元、每月電費也增加100美元。疫情爆發前,他們到雜貨店的購物支出約為200美元,不過最近一次,支出卻攀升到378美元。儘管如此,德思卡為了孩子健康,依然堅持為他們購買有機牛奶,然而每周4加侖的牛奶費用也從28美元大幅漲至40美元。

小孩加入家庭撙節計畫



鑒於物價不斷攀高,德思卡為撙節支出,只好降低剪髮與染髮的次數,並在最近還減少退休金帳戶的存款費用,用來支付每月2,700美元的房貸。

她的14歲兒子也感受到無形的家庭經濟壓力,因此在聖誕節時向親戚表示,希望用錢取代禮物,能為學校樂隊的旅行籌措經費。11歲的女兒則要求媽媽在Etsy為她設立帳戶,這樣她就能透過銷售自己製作的手環賺取零用錢。

學生與房客先前在疫情期間還能遲繳付款,當時美國家庭還能領取聯邦政府發放的紓困支票。如今這些優惠措施都已逐漸取消。

在佛蒙特州,糧食券的申請資格是收入在聯邦貧窮線的1.85倍,亦即略高於年收入5.1萬美元。不過該州糧食銀行執行長塞爾斯(John Sayles)卻發現到,近來有日益增多的家庭來領取糧食券。他們過去從未領取這些補助,而且也不符合聯邦糧食券的領取計畫,這些家庭多有工作、而且薪水也還不錯。

中產家庭面臨的風險在過去兩年遽升,有部分是歸因於他們購買的食品與服務,例如汽車與汽油都漲幅可觀。

倫敦經濟學院經濟學助理教授賈拉瓦(Xavier Jaravel)發現2020到2022年期間,中產家庭經歷的通膨遠超出15%,至於低收入與高收入家庭面臨的通膨則為14%。原因在於中產家庭支付的汽車與汽油價漲幅最為明顯。未若以往,低收入家庭通常遭遇較高的通膨

