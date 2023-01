歐洲｜氣候電玩喚醒環保意識

為了讓更多人正視氣候變遷的嚴重性, 遊戲開發商推出氣候主題電玩 讓玩家身歷其境體會地球浩劫。

2018年在波蘭舉行的第24屆聯合國氣候峰會上,有一場特別的跨政府小組討論,因為各國代表在討論會中玩起電玩遊戲。這款名叫《地球記得》(Earth Remembers)的遊戲模擬氣候變遷,讓各國代表在遊戲中對抗全球暖化對地球造成的破壞。

發表這款遊戲的格拉斯哥加里東大學電玩講師荷馬塔許(Hamid Homatash)表示:「當時在會議室可以聽到大家的喘息聲,因為當他們親眼目睹氣候變遷時都感到驚訝及恐懼。」

藉由遊戲體驗氣候變遷

事隔四年後,波蘭遊戲開發商Vile Monarch推出以氣候變遷為主題的電玩遊戲《氾濫之地》(Floodland),這回目標是讓全球電玩玩家透過遊戲體會氣候變遷帶來的嚴重後果。

遊戲背景設定為氣候變遷引爆連鎖災難後的地球殘景,由於海平面急速上升導致原有大陸分裂成許多島嶼,而人類文明也嚴重退化。玩家的任務是在遊戲中帶領遊牧民族到各地探索城市遺跡、收集資源並重新學習基本生存技能,逐步重建社會。

《氾濫之地》設計者齊瓦特科斯基(Kacper Kwiatkowski)表示:「這款遊戲呈現了最壞情境。」

起初開發團隊在研究時推測氣候變遷將造成海平面上升幾公尺,但為了提高遊戲的戲劇張力,他們決定讓遊戲設定的海平面上升10到15公尺。齊瓦特科斯基坦言如今看來「這樣戲劇化的結果有可能真的發生。」

全球電玩遊戲人數總計多達26億人。齊瓦特科斯基與其他遊戲開發者認為透過電玩遊戲的呈現,能讓氣候變遷不再只是書面文字,而是大家都深刻體會的嚴重問題。皮尤研究中心統計,美國只有42%的成年人認為應優先對抗氣候變遷。以色列及俄羅斯分別有近半數人民認為氣候變遷不是大問題,甚至完全不用擔心。

但近日接觸氣候變遷遊戲《Eco》的19歲英國玩家狄寧(Ewan Dineen)不再天真。他表示:「我以前就知道氣候變遷這件事,但並未實際觀察自身行為對環境造成的影響。」他在接觸《Eco》之後開始減少開車頻率,平時飲食也減少吃肉並隨身攜帶環保瓶。

開發商、實況主共同呼籲

除了遊戲開發商為氣候變遷付出心力之外,近年也有少數電玩直播主拋磚引玉希望喚起更多人對氣候變遷的警覺性。

2018年在麻省理工學院攻讀物理海洋學博士的德瑞克(Henri Drake)就在電玩直播平台Twitch上開設名叫「ClimateFortnite」的頻道,顧名思義是結合熱門電玩遊戲《要塞英雄》與氣候議題。

德瑞克定期在該頻道直播遊戲實況,並邀請來賓在直播中談論氣候議題。雖然該頻道人氣迅速竄升,但德瑞克發現遊戲步調太快,時常讓來賓顯得格格不入,最後只好關閉頻道。他認為像《Eco》這類氣候變遷主題遊戲比較適合當作背景來帶入相關討論,但這類遊戲相對冷門,直播無法吸引太多觀眾。他表示:「氣候變遷無論在遊戲或在現實中都很難引人注意,根本原因在於這是一團隱形氣體緩慢逐步演變而成的問題。」

精句選粹

