歐洲｜歐車充電比加油還貴

歐洲電價節節攀升,使得電動車車主每次充電的負擔更沉重,有些情況下充電成本比開傳統汽油車還更高,這樣的轉變恐怕會威脅歐洲的綠能轉型。

電動車優勢逐漸減少

由於俄羅斯入侵烏克蘭,導致歐洲電價飆漲,電動車擁有的成本優勢逐漸消失。以行駛100英里而言,電動車與汽油車的成本差距愈來愈接近,甚至比汽油車更昂貴,再者,有些國家才剛剛取消電動車買家的補貼,都可能令電動車吸引力大減,威脅歐洲達成溫室氣體排放目標。

目前沒有追蹤特斯拉超級充電站的公開資訊,但依據特斯拉車主在產業論壇指出,這家電動車廠2022年在德國數次調升超級充電站的價格,最近一次是在9月時,漲價至0.71歐元。

以0.71歐元為計,特斯拉Model 3充電到足以行駛100英里,需要支付18.46美元。相較之下,在德國駕駛本田Civic四門車,若要行駛相同距離,耗費的油錢約達18.31歐元。上述兩款車皆被環保機關評定最具能源效率的車款之一。

電動車成本優勢漸失的情況在德國尤其明顯。根據德國統計局資料,2022年12月該國家庭每度電要價0.43歐元,遠高於同年上半法國每度電0.21歐元,但低於丹麥的每度電0.46歐元。

以美國國家環境保護局(EPA)的燃料經濟評估和歐洲目前的充電和汽油價格來看,歐洲快速充電站所耗費的成本高於傳統車款的油錢。

Mini Cooper Hardtop是EPA 2023年燃料經濟指南裡最具效率的車款。Mini EV電動車行駛100英里,估計在Allego快速充電站須花費26.35美元,但傳統Mini汽油車行駛相同里程只需花20.35歐元的油錢。

至於在雙門休旅車領域,日產Rogue汽油車行駛100公里的油錢約19.97歐元,輕鬆擊敗現代Kona電動車的成本22.95歐元。

轉捩點向後遞延

安永(Ernst & Young)合夥人、英國電動車事業主管班特森(Maria Bengtsson)表示,根據電動車成本研究,隨著電價大幅增加,電動車的成本效益要花更長時間才能追上傳統汽車。

班特森指出,「能源危機發生之前,我們認為轉捩點應該在2023到2024年,但倘若加上0.55美元的關稅,轉捩點就延至2026年。如果駕駛電動車的成本再攀高,轉捩點還會再向後遞延。」

到目前為止,還沒有跡象顯示電動車充電成本大漲會打擊電動車銷售。據歐洲汽車製造商協會資料,2022年7~9月純電動車銷售總計25萬9,449輛,較前一季增加11%,較去年同期成長22%。第三季電動車約占歐盟整體新車銷售的11.9%。

據德國統計局數據,2022年上半電價從每度0.33歐元大漲逾3成,有些電力公司已宣布2023年1月將調漲至每度逾0.50歐元。德政府經濟專家預測,中期來看電價可能下滑,但不會回到危機前水準,意味電動車主成本上揚將維持一段日子。

