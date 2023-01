北美｜小一生成手機熱門客戶

手機成為美國小孩人生進階的標記,而且持有年齡從高中降到小學一年級, 電信業者也嗅到商機提供吸引家長的方案, 兒童用戶已被視為電信業重要的成長引擎。

手機普及化成為人手一機的必需品,加上父母為方便隨時與小孩聯絡,美國使用手機的年齡層愈來愈低,現在連一年級小學生都有手機。分析師指出,爭取到這群小小用戶,有助電信業者擴大客群。

獨立調研機構Recon Analytics在8月訪問3,000位美國家長後發現,15%的6歲兒童在過去三個月內拿到手機,另有15%的6歲兒童已持有手機超過三個月時間。

有手機學童 半年倍增

Recon Analytics分析師恩特納(Roger Entner)表示:「學校幾乎統一禁止學童攜帶手機,學童持有手機的數字卻在半年內倍增。」他認為這個現象反映的是,父母希望能隨時隨地與自己的小孩保持聯繫。

華爾街判斷無線通訊業者的獲利潛力,多半看它們的用戶成長能力,近來來成長大爆發。研究機構Wolfe Research分析師蘇皮諾(Peter Supino)則指出,在過去二年以來,月租型用戶平均每年新增800萬戶以上。照美國普查局估計,同時間美國人口成長200萬左右。

蘇皮諾表示,電信業者注意到手機用戶的成長幅度超過人口。他還提到,孩童不是用戶成長的唯一源頭,但「直覺上」 說他們是驅動成長的引擎不是沒有道理。

無線通訊業主管似乎普遍有這個念頭,孩童在驅動用戶成長扮演一定的角色。AT&T財務長戴斯羅契(Pascal Desroches),去年11月在華爾街券商摩根士丹利主辦的會議上指出,「有家庭開始讓更小的孩子拿手機」。

威瑞森電信(Verizon)營收長布爾本(Frank Boulben)表示,「孩童拿到第一支智慧手機的年紀愈來愈小」,他將形成此趨勢的原因部分歸咎於同儕壓力。

布爾本說:「班上一有部分學童拿智慧手機,其他同學也迫切想有一支,而且擁有手機的年齡逐年下降。」

加價優惠 吸引家長埋單

電信業者利用定價策略,吸引一般家庭幫他們的孩子添購手機,而且成效漸入佳境。布爾本舉的例子是,一家四口辦威瑞森門號,每人月租費35美元,但幫家中幼童申辦門號,只要多付15美元。

一般家庭常選擇把舊手機轉給孩子用,但也有這樣例子,家長會利用換購(trade-in)方案,直接買手機給小孩。

有線電視Comcast發言人表示,旗下行動電信事業Xfinity Mobile推出的混搭(mix-and-match)方案相當吸睛,家長可按自身需要,替孩子選擇有流量限制的低資費方案或是吃到飽。

但投資管理公司MoffettNathanson分析師莫菲特(Craig Moffett),對於將兒童用戶視為成長引擎的說法不以為然。

他說:「電信市場擴張速度比人口成長還快已有很長一段時間,讓孩童提早使用手機是一大驅動力,這種揣測一直都在。事實上不太可能,這個市場太小,不足以撼動整個產業。」

精句選粹

Cellphones, must-haves first among high-schoolers and then middle-schoolers, are now being adopted by kids in the earliest years of elementary school.

