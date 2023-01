歐洲｜歐洲燃煤發電度難關

當天然氣和電力等價格高漲時, 歐洲工業界必須依賴燃煤發電才能應付寒冬能源需求。

歐洲這個冬天雖沒有俄羅斯能源供應,但仍能撐過去。專家指歐洲能挺過去的祕密,就是不斷燃燒比過去幾年更多的煤炭因應。

歐洲早已承諾取消使用高碳排放量的燃料來對抗氣候異常,因此現在選擇燃燒大量煤炭來發電是艱難決定。以法國來說,俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁後,中斷對歐洲供應天然氣,逼迫法國恢復使用核能發電廠。

國際能源總署(IEA)表示,歐洲的煤炭需求大增,是2022年全球煤炭消耗量可望創新高的主因。其認為煤炭將繼續成為全球能源系統裡碳排放的最大單一來源。

除了俄烏戰爭加快歐洲恢復使用煤炭外,歐洲要轉型至再生能源的過程不順利,也是讓歐洲增加使用煤炭的原因之一。

歐洲過去十年來投資太陽能與風力發電同時,不斷關閉數十座燃煤發電廠。但陰天或風力變弱時遇上電力需求高峰,歐洲就沒有足夠潔淨能源來維持電力供應。

當出現這情況時,電力因供不應求令電價上升,就會促使電力公司以燃燒石化燃料來供電。

天然氣飆漲 燃煤更有利

近幾年歐洲在供電不足時主要以燃燒天然氣發電來因應,但最近煤炭卻超越天然氣成為電廠發電的重要石化燃料。部分原因是德國等歐洲國家讓燃煤電廠恢復運作,和天然氣價格飆漲後讓燃煤發電的獲利空間相較更大。

智庫Ember分析師斯雅克(Pawe Czyak)說,電力需求上升,電力公司盡可能先增加燃煤發電而不是使用天然氣。

歐洲2022年12月因為寒冬冰雪和風力不夠等因素,限制了風力發電場的供電量而讓燃煤發電需求增加。斯雅克指歐盟在去年12月首兩周總發電量裡有22%來自煤炭,比率高於2021年同期的17%和全年均值的15%。

據能源分析公司EnAppSys數據,德國2022年12月首兩周總發電量高達49%來自煤炭,比率遠超2021年同期的6%。

英國能源商國家電網(National Grid)指2022年12月11日因電力需求飆升,令風力占供電來源比率下滑至不到4%,當時立即讓兩座燃煤電廠準備運作來為隔天供電。

滿足能源需求 各國挑戰大

EnAppSys經理哈瑞曼(Jean-Paul Harreman)指歐洲各地出現供電問題,德國已恢復部分燃煤電廠運作,若德國不能輸出電力,接下來法國就會出現缺電問題。

雖然法國幾個核電反應爐已重新運作,風速與氣溫回升亦有助增加風力發電量,但能源業高層表示在再生能源供電不足時,尋求各種方法滿足能源需求,仍是歐洲各國政府與企業未來十年最重大挑戰之一。

提倡石化燃料轉型的智庫E3G專案負責人迪普斯(Pieter de Pous)說,氫或電池都能儲存太陽能或風力產生的電能,然後在再生能源供電不足時釋出電力,但目前兩者仍未能大規模生產和裝置。

他認為目前擴大歐洲各地電網連接,讓再生能源所產生的電力,能供應出現電力不足的地方才是關鍵。

天然氣和電力等價格高漲時,歐洲工業界仍要依賴燃燒煤炭和石油發電才能維持運作。

例如化學公司贏創工業(Evonik Industries)在德國馬爾的化學工廠內的燃煤發電廠,本來計劃在2022年夏季就關閉停用,但在俄烏戰爭引發能源危機後,就決定延長其使用壽命至2024年3月。

