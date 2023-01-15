歐洲｜歐洲燃煤發電度難關

當天然氣和電力等價格高漲時， 歐洲工業界必須依賴燃煤發電才能應付寒冬能源需求。

歐洲這個冬天雖沒有俄羅斯能源供應，但仍能撐過去。專家指歐洲能挺過去的祕密，就是不斷燃燒比過去幾年更多的煤炭因應。

歐洲早已承諾取消使用高碳排放量的燃料來對抗氣候異常，因此現在選擇燃燒大量煤炭來發電是艱難決定。以法國來說，俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁後，中斷對歐洲供應天然氣，逼迫法國恢復使用核能發電廠。

國際能源總署（IEA）表示，歐洲的煤炭需求大增，是2022年全球煤炭消耗量可望創新高的主因。其認為煤炭將繼續成為全球能源系統裡碳排放的最大單一來源。

除了俄烏戰爭加快歐洲恢復使用煤炭外，歐洲要轉型至再生能源的過程不順利，也是讓歐洲增加使用煤炭的原因之一。

歐洲過去十年來投資太陽能與風力發電同時，不斷關閉數十座燃煤發電廠。但陰天或風力變弱時遇上電力需求高峰，歐洲就沒有足夠潔淨能源來維持電力供應。

當出現這情況時，電力因供不應求令電價上升，就會促使電力公司以燃燒石化燃料來供電。

天然氣飆漲 燃煤更有利

近幾年歐洲在供電不足時主要以燃燒天然氣發電來因應，但最近煤炭卻超越天然氣成為電廠發電的重要石化燃料。部分原因是德國等歐洲國家讓燃煤電廠恢復運作，和天然氣價格飆漲後讓燃煤發電的獲利空間相較更大。

智庫Ember分析師斯雅克（Pawe Czyak）說，電力需求上升，電力公司盡可能先增加燃煤發電而不是使用天然氣。

歐洲2022年12月因為寒冬冰雪和風力不夠等因素，限制了風力發電場的供電量而讓燃煤發電需求增加。斯雅克指歐盟在去年12月首兩周總發電量裡有22％來自煤炭，比率高於2021年同期的17％和全年均值的15％。

據能源分析公司EnAppSys數據，德國2022年12月首兩周總發電量高達49％來自煤炭，比率遠超2021年同期的6％。

英國能源商國家電網（National Grid）指2022年12月11日因電力需求飆升，令風力占供電來源比率下滑至不到4％，當時立即讓兩座燃煤電廠準備運作來為隔天供電。

滿足能源需求 各國挑戰大

EnAppSys經理哈瑞曼（Jean-Paul Harreman）指歐洲各地出現供電問題，德國已恢復部分燃煤電廠運作，若德國不能輸出電力，接下來法國就會出現缺電問題。

雖然法國幾個核電反應爐已重新運作，風速與氣溫回升亦有助增加風力發電量，但能源業高層表示在再生能源供電不足時，尋求各種方法滿足能源需求，仍是歐洲各國政府與企業未來十年最重大挑戰之一。

提倡石化燃料轉型的智庫E3G專案負責人迪普斯（Pieter de Pous）說，氫或電池都能儲存太陽能或風力產生的電能，然後在再生能源供電不足時釋出電力，但目前兩者仍未能大規模生產和裝置。

他認為目前擴大歐洲各地電網連接，讓再生能源所產生的電力，能供應出現電力不足的地方才是關鍵。

天然氣和電力等價格高漲時，歐洲工業界仍要依賴燃燒煤炭和石油發電才能維持運作。

例如化學公司贏創工業（Evonik Industries）在德國馬爾的化學工廠內的燃煤發電廠，本來計劃在2022年夏季就關閉停用，但在俄烏戰爭引發能源危機後，就決定延長其使用壽命至2024年3月。

精句選粹

Across Europe, industry is leaning on coal, as well as oil, to keep operating at a time of high gas and power prices.

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