歐洲｜天然氣輪引發抗議

為了擺脫對於俄國能源的依賴, 義大利添購兩艘FSRU船, 以提升供應液化天然氣的能力。

為因應能源短缺危機,義大利國營天然氣公司Snam在2022年夏季斥資7.5億美元購買兩個浮動式儲存與再氣化裝置(FSRU)。FSRU船舶能做為接收站、供應更多液化天然氣(LNG)。但此舉卻引發當地居民抗議,認為這如同在自家門口擺放巨大炸彈。

去年以來,義大利持續透過管線與船舶運輸方式提高天然氣進口,Snam更添購兩個FSRU設施,這兩艘船能滿足該國每年約15%天然氣需求,並將義大利半島LNG接收站數量增至五個。義國政府已選定皮奧恩比諾(Piombino)港口做為其中一艘960英尺長的Golar Tundra運行地點。

該船預計2023年5月啟用,目前在新加坡檢修中,初步工作包括興建一條長達五英里管線以連接接收站與陸地設施。FSRU是一種相對便宜、快速彈性方式,幫助缺乏相關基建國家應用LNG。

能源供應攸關經濟



莫斯科當局切斷歐洲天然氣供應以報復西方實施制裁,這對於高度依賴俄國能源的德國與義大利帶來最大衝擊。這促使歐洲各國另覓天然氣來源並興建更多接收站,接收站能儲存貨船運來的LNG,將其轉化成氣態形式送至地面設施。

但各國政府面臨嚴峻挑戰,因為他們必須將批准興建接收站的速度從數年縮減至數月,更得安撫居民擔憂與環保人士抗議。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)表示,此浮動接收站每年能輸送50億立方公尺(約1,770億立方英尺)天然氣,這對於義國經濟與能源安全來說非常重要。

義大利能源部長弗拉廷(Gilberto Pichetto Fratin)表示:「少了皮奧恩比諾貢獻的天然氣,我們2023年會很難過。」

民眾擔憂安全性



但皮奧恩比諾居民對此相當不滿,包括工會、不分黨派的政治人物與環保人士全都統一陣線表達反對立場。他們高喊「皮奧恩比諾是非賣品」等口號,質疑此計畫安全性。

皮奧恩比諾市長法拉利(Francesco Ferrari)表示:「感謝政府在能源方面的努力,但我們不能將國家利益擺在百姓性命前面。」法拉利與梅洛尼同屬義大利兄弟黨。

法拉利指出,他並不反對興建LNG接收站,但此船不能停泊在如此靠近當地城鎮的地方。歐洲其他國家的再氣化設施,通常遠離人口稠密都會區。

皮奧恩比諾居民除了擔憂自身安全外,也害怕生計受影響。皮奧恩比諾人口約3萬,過去以製造鋼鐵聞名,後來轉型為觀光勝地,主打文化古蹟、中世紀建築與鄰近美麗水域等。環保人士也質疑,此接收站可能破壞當地海洋生態系統。

Snam回應,FSRU船具備先進安全機制,能夠迅速偵測氣體外洩或著火等異常狀況。環境評估則顯示並無太大影響。此船預計僅在此地運作三年時間,之後將另尋其他地點。

