南美｜魯拉三度上任巴西總統

受到疫情衝擊,巴西上千萬民眾迄今仍生活艱困, 這也意味魯拉一上任,就將面臨增加社福支出, 協助民眾度過經濟難關的壓力。

時隔20年,魯拉(Luiz Inacio Lula de Silva)重返巴西政壇執政!為了拯救經濟沉痾,這位左派出身的總統企圖避開政府支出上限,重回過去由政府主導的擴大開支路線,引發外界憂慮財政將無以為繼。

巴西國會趕在總統魯拉在元旦就職前,通過一項憲法修正案,將2023年財政支出上限提高280億美元,讓魯拉能擴大社會福利與公共工程經費。

三度出任總統的魯拉曾向民眾保證,上台後將提高社福支出、終結企業私有化,並透過一系列立法加大政府對國營企業影響力。他的承諾不僅嚇壞投資人,使得巴西股市一度大舉蒸發數十億美元,連企業也感到不安。

位於聖保羅的小型營建公司老闆蘇薩(Raimundo Souza)表示,對於新政府上路並沒有太多信心。他認為如果國家支出過度膨脹,恐令納稅人負擔更為沉重。他以2015~16年的經濟衰退為例,指出當時在魯拉創立的勞工黨主政下,他的公司幾乎要瀕臨破產命運。

新政府經濟政策惹議

國際金融協會也提到,魯拉政府企圖規避上限、擴大支出的計畫「很有問題」。它說目前市場對於新政府的反應,將視後者的經濟政策是否令人安心,及內閣官員與國營企業執行長的人選而定。

只不過到目前為止,這些選擇多讓投資人大失所望。

魯拉在去年底任命哈達得(Fernando Haddad)擔任經濟部長。雖然這名前任聖保羅市長在學術界受到高度尊崇,不過本身並沒有太多金融財政相關背景。

哈達得日前受訪時透露,魯拉曾對他提出一項要求,就是在他擔任經濟部長期間,必須照顧窮人,並對富人徵稅。

出身勞工階層,在2002年首度當選巴西總統的魯拉,曾利用2000年商品大多頭時期,為巴西賺取意外之財來改善民眾生活。這舉動也曾使當時魯拉政府獲得逾80%支持率,創該國近來歷史最高紀錄。

巴西恐再陷債務危機

不過到了2010年,隨著巴西最大貿易夥伴─中國經濟快速崛起,經濟學家預測巴西隔年經濟成長將只有0.8%、同時間該國利率並升至11.75%,創下全球最高紀錄,也讓巴西因而陷入嚴重債務危機。

曾在1980年代擔任財長的諾柏格(Mailson Nobrega)表示,據重回執政的勞工黨在日前釋出的訊息,暗示巴西財經政策有可能返回以往路線。他還補充,政府想擴大對經濟的控制權做法,就是一大錯誤。

據巴西財政部預估,2022年底該國債務將為國內生產毛額的76%,這比十年前多出20個百分點,不過與2020年的創紀錄90%相比,仍有顯著改善。

如果魯拉政府不在其他領域撙節支出或提高生產力,來彌補支出增加,政府債務在魯拉主政期間,恐再度攀升到95%。

雖經濟學家普遍同意巴西政府有必要增加社福經費,不過Mackenzie大學經濟學教授佛南德(Vladimir Fernandes)提到,問題核心在於這筆經費如何籌措。國會鬆綁支出上限,雖讓魯拉政府能夠肆意擴大支出,但卻忽略債務急速膨脹恐將日後付出更高代價。

