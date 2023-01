歐洲｜英國陷入缺蛋荒

高通膨推升養雞成本激增,此時又碰上禽流感疫情搗亂, 英國蛋農抱怨每賣一盒(12顆)蛋就要虧錢, 這也迫使他們必須減少或永遠停止雞蛋生產。

英國最大連鎖超市業者特易購與第三大超市Asda,都在最近實施雞蛋配額政策。他們把此歸咎於今年來在歐美爆發的大規模禽流感,使得雞蛋供給陷入緊張。

禽流感非缺蛋主因

英國約有75萬隻鳥禽因禽流感而死亡或是遭到撲殺,不過,更多蛋農卻直言讓他們遭受更大打擊反而是財務壓力。

這些蛋農解釋禽流感爆發雖導致他們收入大受影響,但卻絕非是主要因素。隨俄烏戰爭爆發,推升能源與飼料成本上揚,他們指出每賣一盒雞蛋反而使得他們蒙受更多損失,這也迫使這些蛋農不得已減少雞蛋產量、有些甚至乾脆停止雞蛋生產。

英國放養雞蛋生產商協會(BFREPA)執行長古許(Robert Gooch)向媒體表示,為此他們還已多次向零售商示警,表示不久將來恐將出現缺蛋危機。

該協會推估過去12個月期間,英國雞蛋產量已經減少6%到3,640萬顆,它預估未來供給恐將還會更加緊繃。

蛋商湯普史東(Frank Thompstone)表示,他在去年已減少放養母雞的數量,從原來的3,6萬隻減至2.4萬隻,希望能夠減少他的損失。他已在10月前,根據合約內容在12個月前通知買主,有關雞蛋數量減少的情況。

他的買主是一家中盤商,負責將雞蛋進行包裝,之後再供應給超市。雖然該買主曾提議每盒蛋願意再多付15便士。但湯普史東算了算,認為該交易還是讓他無法損益平衡。

BFREPA先前也曾估算,蛋農生產一盒蛋的成本約為138便士。不過中盤商支付蛋農的價格卻是109便士。至於零售業者販售給消費者的價格則約在219到410便士間。

受到消費者需求增加帶動,英國蛋農多年來多把重心放在放養蛋,目前該國放養蛋產量高占其蛋市場的7成。相形之下,歐盟只有13%是放養蛋,這也意味若想填補英國超市雞蛋缺口,向歐盟進口放養蛋的選項應該是行不通。

零售商間競爭激烈

英國農民聯盟(NFU)指出,英國蛋荒可能只是剛開始而已,隨著高能源與高穀物成本的來臨,再加上勞工不足的問題難以解決,未來雞蛋缺口還會加大,除非食品生產商與零售業者在未來進行合約談判,能達成更公平的條款。

雖然高達兩位數的通膨率已讓全球雞蛋供應商與零售業者的關係出現緊張,不過英國食品零售商的激烈競爭,迫使他們必須將價格維持略低於歐洲平均水準,這也導致獲利遭到嚴重侵蝕。

在此同時,伴隨食品與能源價格飆升所引發的生活成本危機加劇,零售商也無奈表示,他們可以操作的蛋價空間受到限制。根據英國官方數據指出,光在去年英國雞蛋零售價已經飆升27%。

特易購、Aldi與Waitrose曾在數月前提供額外的2,900萬英鎊來支持英國蛋業。代表超市業者的英國零售協會表示,他們雖同意有必要提供蛋農更高價格,但在同時他們也自身難保,背負沉重的成本壓力。

儘管超市在調漲雞蛋售價同時,也提高對蛋農的支付,但後者抱怨這些依然不足涵蓋成本爆炸性的飆漲。

精句選粹

With war in Ukraine driving energy and chicken feed costs higher, farmers say what they get paid is no longer enough,upending the economics of a key food staple.



