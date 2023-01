北美｜紐約州新法禁售貓狗

紐約州加入加州、伊利諾州、馬里蘭州和華盛頓州等的行列, 禁止販賣寵物。

美國紐約州長霍赫爾(Kathy Hochul)2022年12月中簽署一項響應動物保護團體所提訴求的新法令,從2024年12月開始禁止寵物零售商販賣狗、貓和兔子。該法目的是阻止大型繁殖場不停供應動物來買賣。

取締無良批發商

霍赫爾表示禁止寵物店販賣寵物,將有助保護動物福利,和取締不當繁殖的寵物批發商。

根據寵物產業組織Pet Advocacy Network資料,紐約州加入包括加州、伊利諾州、馬里蘭州和華盛頓州等少數州政府停止販賣寵物禁令的行列。

目前達拉斯和拉斯維加斯已通過同樣法令,至於德州、麻州和紐澤西州等議會也在進行相關立法。動保團體希望在各州努力下,讓中西部不符合動保要求的大型繁殖場無法經營下去。

這項新法的目的除禁止販售寵物外,也加強寵物店跟動物收容所合作,鼓勵大家以領養代替買賣。另外,新法讓民眾可直接向繁殖者購買純種寵物。至於紐約州居民在其他州購買寵物後並帶回來的話,新法並未取締。

提倡動物福利的團體支持紐約州通過新法,美國愛護動物協會(ASPCA)執行長柏沙德克爾(Matt Bershadker)讚揚,這是對動物與消費者的「歷史性勝利」。他說,為了終止販賣那些在繁殖場以殘忍方式繁衍出來的寵物狗,紐約州正不斷關閉各種讓寵物店與商業繁殖場賺黑心錢的管道。

但部分寵物業卻憂慮這會摧毀業內的合法業者。位在紐約長島的寵物店Selmer’s Pet Land警告,這項限制買賣的新法令只會讓不道德的繁殖場轉而活躍於黑市,卻讓合法業者更難以獲得寵物來源。

由寵物店主組成反對新法的聯盟「人民聯合維護寵物正當性」(PUPPI)主席塞爾瑪(Jessica Selmer)認為,紐約州中止持有執照和合法的寵物店買賣寵物,只會令那些獸醫繁殖者難以維生,而無從保證有健康寵物來源。由於紐約州內的寵物店數量已經不斷在減少,因此在霍赫爾要簽署該法案之前,許多寵物店主不斷要求她否決該法案,認為一旦通過立法後,將導致該州約1,500個從業人員失業。

位於曼哈頓的寵物店Citipups的總經理歐提茲(Emilio Ortiz)說,寵物店給市區消費者提供方便渠道去購買純種寵物,因為不是所有人都能隨時到收容所去領養動物。他指出新法會令寵物店無法維持下去,導致許多人失業,民眾更難把貓狗帶回家飼養。所有結果都無法達到新法所主張的改善寵物生活品質目標。

歐提茲強調就算新法禁止販賣寵物,民眾仍能透過網路從商業繁殖場買到寵物,但這不保證可以買到健康的寵物。像他和員工會親自視察合法的繁殖場,只要發現所提供的寵物不健康就會終止合作來為消費者把關。

讓寵物店用收容來獲利

但霍赫爾強調新法目的是保護動物權益而不是令寵物店倒閉。像許多人在疫情封控期間購買寵物來消磨時間,但隨著生活恢復正常而回到辦公室上班後,不少人因無法照顧而把寵物送到收容所,令等待領養的寵物數量大增。

霍赫爾表示新法讓寵物店可提供空間做收容所用途,然後從中收取租金來增加財源。例如在紐約的寵物連鎖店PetSmart就沒有販賣狗或貓等寵物,而是提供收容空間和領養服務。

