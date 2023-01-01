大陸｜大陸名校生就職難

在找到「好」工作變得十分困難背景下， 大陸名校生的工作觀念，似乎正在改變。

界面新聞報導，在經濟大幅下滑影響下，大陸青年失業率在2022年表現慘烈。大陸國家統計局數據顯示，全國16～24歲城鎮青年失業率明顯高於其他群體，2022年失業率整體高於2021年。

11月青年失業率17.1％

其中，1～11月，青年失業率維持在15％以上，7月到達19.9％。第三季就業形勢有所改善，青年失業率在11月降至17.1％，但仍高於2021年同期的14.3％。

就業難，是2022年大陸大學生或研究生們對本次「秋招」（大陸畢業生重要的求職戰場）的共識。大陸教育部數據顯示，2023屆高校畢業生規模預計1,158萬人，較上年增加82萬人，創歷史新高。在經濟下滑和疫情影響下，就業難度有增無減。

而且就業難似乎也沒有放過名校生。就讀復旦大學基礎醫學院的育萱（化名），本以為「復旦大學碩士學歷起碼有面試機會」，但她從大型國企到外企，順著全球500強投了一圈，公司規模從上萬人的大公司，一直投到百人以下的小企業，截至11月底，累計投遞72家公司，包括10家上海選調生單位、60家企業，僅獲得四次面試機會，且均未通過。

育萱的室友也在三個月時間內投遞超過百份簡歷，均石沉大海。目前，其所在學校的同宿舍四人均無人拿到offer（聘書）。育萱還從上海交通大學同學處了解到，該校的老師在今年就業指導會議上提到，2022年未就業人數加上2023年畢業人數，待就業大學生人數上漲29％。

夏山（化名）和育萱情況類似。就讀北京清華大學建築學院的夏山，採取「廣撒網」策略，相繼投遞龍湖地產、中海、招商銀行、國信證券、深圳中學等十多份簡歷，面試了三次，都還沒有得到回覆。

夏山說，班上很多同學跟她一樣都沒有收穫，部分拿到offer的同學對薪資或其他方面也不太滿意。

此次秋招讓育萱經歷了自我價值和自身能力懷疑又重塑的過程。她意識到，個人努力可能遠比不上時代背景，也明確自己不適合「狼性」文化公司，因此開始傾向選擇一份環境平和的工作，把更多的人生期待放到生活中。

調整求職方向 拒絕996

育萱說，她朋友畢業於一所日本大學，是研究生學歷，在一家日企工作了四年，月薪一萬多。在上海，這份工資較同齡、同等學歷的人相對低，但育萱看到他過得十分舒心，「工作只是他調節生活的一部分」。

所以現在育萱也更願意把更多的熱情投入生活中，拒絕「996」，期待做一份不那麼累、安穩的工作。她甚至認為，「端盤子、洗盤子」也可以，工作本質沒有區別。她說，工作內容不需要跟學歷有高度相關，所有人都是花時間、付出努力來維持生活。如果無法留在上海，回到家鄉雲南未嘗不是一個好選擇。

夏山也調整求職方向，主攻地產、券商兩個方向，投遞方向更廣泛的同時，也更認真準備每一次面試。不行就等明年「春招」，提前努力準備，還是有後路的。

夏山跟育萱一樣，表示「即便讓我去幼兒園教書，也可以」。她身邊的同學也普遍追求安穩、安定，而非高薪，也有同學拒絕了互聯網的高薪offer，理由是「工作太飽和，太累了」。

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