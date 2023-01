非洲｜美俄爭奪烏干達

俄烏戰爭已快滿一年, 西方國家與俄羅斯的角力戰蔓延至非洲, 俄羅斯猛挖美國的牆角。

美國總統拜登上任後年年與非洲領導人舉行峰會,用意是推動美國在整個非洲大陸的影響力,但此一計畫面臨挑戰,因為美國的長期盟友烏干達已進一步向俄羅斯靠攏。

根據烏干達官員指出,俄羅斯入侵烏克蘭後不久,在烏干達國防部舉行的一次會議上,俄羅斯大使塞米瓦洛斯(Vladlen Semivolos)向烏干達總統穆塞維尼政府的一些高層表示,西方媒體是該國國外新聞主要來源,但是這些媒體對俄羅斯在烏克蘭軍事行動的報導過度負面。

拉攏烏政府 俄提供網軍

官員還透露,俄國代表承諾如果烏干達開始在烏干達國家電視台播放俄羅斯政府資助的新聞,俄國將提前交付攻擊直升機給烏干達。

俄羅斯還提供名為「非洲後台辦公室」宣傳網路的服務,以製作旨在消除對烏干達穆塞維尼政府批評的宣傳策略。

官員進一步表示,烏干達最終接受俄國的提議。現在,烏干達國家電視台每天都製作好幾個小時的新聞,讓數百萬收看該電視台的民眾認為俄羅斯發動戰爭是成功解放烏克蘭,而西方發動制裁是導致非洲無數老百姓餓肚子的主因。

據熟悉內情的烏干達官員透露,非洲後台辦公室的員工會定期參加烏干達總統新聞局的會議,在會議上協助創造旨在詆毀反對黨並強調穆塞維尼政府成就的宣傳要點。

據悉,在一個WhatsApp群組中,烏干達新聞局高層指示對政府友好的新聞網站發表親俄的消息,將西方打為軟弱,並將莫斯科捧為更可靠的伙伴。

某一天早上在首都坎帕拉,一群摩托車計程車司機就聚集在一起收看國家電視台《早安烏干達》的新聞報導,而內容則是俄羅斯國營媒體《今日俄羅斯》電視台(RT)的新聞。當看到一名俄羅斯士兵帶著一批戰俘遊街的畫面,其中一名司機圖威西吉(Dennis Tumwesigye)還表示,「看看這些戰俘,我敢肯定俄羅斯要贏了,歐洲或是美國電視台就不會看到這類的報導。」

烏干達政府發言人奧本多(Ofwono Opondo)對此表示,國家廣播公司向來就會與其他媒體分享新聞內容。

普丁心腹為友非計畫操盤

西方官員指出,俄羅斯加強對非洲國家友好同盟計畫的核心人物是普里戈辛(Yevgeny Prigozhin),他是俄國總統普丁的心腹,也是華格納傭兵集團的創辦人。

普里戈辛原本否認與俄國相關計畫有關聯,但他在9月承認於2014年創立華格納,該傭兵組織的宗旨是促進俄羅斯的利益。

烏干達政府和國防部的發言人雙雙否認他們已同意進行影響意識形態,換取俄羅斯軍事和宣傳援助。

俄羅斯大使塞米瓦洛斯、俄羅斯大使館和克里姆林宮發言人拒絕對此發表評論。

近年來,美國在非洲的影響力下滑,反觀俄羅斯和中國則與年俱增。俄羅斯企業在非洲多個國家投資軍事、礦業和能源。許多非洲國家還與俄羅斯保持緊密的關係,最早可以追溯到冷戰期間蘇聯對非洲國家獨立運動的支持。

