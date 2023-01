歐洲｜醜陋的松露大戰

義大利珍貴的白松露愈來愈稀少, 挖松露大戰日益激烈, 不肖獵人為了消除競爭對手甚至會對松露犬下毒。

義大利北部阿爾巴鎮(Alba)除了以頂級紅酒聞名,也是首屈一指的白松露產地,被饕客奉為世界珍饈的松露產量不斷下滑,助長松露獵人之間的競爭,松露犬有時甚至淪為松露大戰的犧牲者。

松露獵人多伊安尼(Saverio Dogliani)的松露犬弗洛基在2022年稍早第二次中毒,它誤食了埋藏在自家林地混入殺螺劑的肉丸,兩次中毒都是死裡逃生。57歲的多伊安尼表示:「這些手段全是為了消除競爭。」

松露犬淪為犧牲者



3歲的布列塔尼獵犬弗洛基是一隻訓練有素的松露犬,它能在樹葉和泥漿覆蓋的林地,聞出深埋在地下數英吋的松露。後來多伊安尼會為弗洛基戴上口套,雖然會妨礙找尋松露,但可以避免它吃下毒餌。

松露與魚子醬和鵝肝並列為世界三大珍饈,稀有的白松露又比黑松露更珍貴,吸引全球各地買家競逐。在阿爾巴鎮2022年秋季的松露博覽會,100克白松露的價格創下800美元紀錄。頂級餐廳一道佳餚只要灑上幾片白松露,價格便能翻揚超過1倍,而且這還是產地價格。

主廚認為值得為松露獨特的香味支付高價。為松露博覽會賓客準備餐點的米其林星級主廚皮納紐里(Giorgio Pignagnoli)表示,松露的香氣「世間無可比擬」。

氣候變遷衝擊供給量



全球饕客對松露的需求有增無減,但供給不斷下滑,讓松露的價格節節走高。阿爾巴所屬的皮埃蒙特(Piedmont)地區氣候逐漸暖化和乾燥,代表松露產量漸漸稀少。2022年的產量是松露獵人和交易商有記憶以來最貧乏的一年。

松露產量減少加劇松露獵人之間的競爭。義大利憲兵隊探員加羅(Emanuele Gallo)曾帶著警犬琪拉搜尋松露森林,琪拉的任務是搶先找到毒餌,以防松露犬誤食。

非法手段愈來愈常見



加羅表示:「挖松露的競爭愈來愈激烈,很遺憾的,非法手段也愈來愈常見。」

挖松露需要經過特殊訓練的松露犬協助,血統純正的松露犬後代,光是一隻幼犬便要價1,000美元,完成訓練的松露犬幾乎不會出售。

義大利的松露爭奪戰向來激烈,對松露犬下毒行之有年。部分業界人士表示,毒犬近來已經很少見了,松露獵人都很自律。但事實並非如此,在調查毒犬案的探員貝索內(Nadia Bessone)表示:「下毒在這個圈子還是很普遍,他們會針對競爭對手下毒。」

執法單位在兩年前開始關注松露犬中毒事件,2022年秋季森林警察派出緝毒犬搜尋盛產松露的森林,試圖遏阻潛在投毒者犯案。松露圈向來神祕低調,對許多事情三緘其口,中毒案受害者鮮少報案,警方破案難上加難。貝索內表示,隊上只有三起毒犬的報案紀錄,但實際數量多得多。

阿爾巴鎮一名獸醫表示,他一年會治療8至10隻中毒的松露犬,能不能倖存取決於毒物種類,最常使用的毒物是殺螺劑。誤食殺螺劑若是能儘速送醫,就有機會撿回一命。

下毒有時是一種懲罰手段,告誡其他松露獵人不要染指別人的草皮。

貝索內表示:「尋找證據困難重重,因為殺螺劑和毒鼠藥不但合法,又很常見。如果在某人的冰箱發現絞肉也不能算是證據,沒有人會事先做好一大堆毒肉丸備用。」

Rare white truffles have never been more lucrative, fueling rivalry among hunters.



