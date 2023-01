東北亞｜日本公務員下鄉務農

日本寄望外來移工紓解勞力荒,卻因疫情與日圓貶值受阻, 於是把腦筋動到地方公務員身上,要他們幫忙務農解決農業人力老化困境。

疫情鎖國期間的三年,日本少了外籍移工幫忙解決工作年齡人口匱乏的問題,雖已重開國門,卻又因為日圓重貶難以吸引外勞流入。面對農業人力嚴重老化不足,地方政府只好動員公務員下鄉幫忙農事。

以兼差方式拯救缺工

33歲的加藤義昭(Yoshiaki Kato),任職蘋果盛產地青森縣弘前市政廳觀光科。最近每到周末,他會幫年長的大嬸採收蘋果,偶爾負責搬運好幾籃果實到推車上,然後送去做揀選工作。加藤說:「我多半做的是辦公室工作,所以這對我來說很新鮮。」

十多位弘前市政廳公務員周末也不得閒,被派去蘋果園「兼差」,賺6到7美元時薪,還不到他們平常收入的一半。

負責扶持弘前蘋果農的市政廳官員新一(Shinichi Sakaki)表示:「我們下一步是保護我們的主要產業。」一份針對弘前蘋果農的調查發現,高達80%擔心缺工問題,而這些受訪者大多上了年紀。

北海道公務員下史朗(Shiro Sakashita),2022年夏秋每天清晨5點開始採收兩個小時的昆布,然後再趕往位在樣似町(Samani)的鎮公所上班。

47歲的下表示:「我的身體要適應這份工作,真的很吃力。」他說採了幾天昆布後,回到辦公室做文書工作都昏昏欲睡。樣似町約36位公務員,不是被派去採昆布就是摘草莓。

日本因高齡少子化,十多年來被人口萎縮問題所困擾,而今近三分之一人口的年齡超過65歲。日本當局於是號召婦女和銀髮族重返職場,協助解決長期勞力短缺的困境。

另一個填補日本勞力缺口的來源是外籍移工,但新冠疫情爆發封鎖邊境後,移工輸入受阻,於是政府將腦筋動到政府公僕身上。

日圓重貶導致移工流失

日本因疫情鎖國二年多,好不容易現在重開國門,卻又有日圓貶值來攪局。日本多從開發中國家引進移工,但在農場或工廠工作的時薪大部分低於7美元(約合台幣215元),2022年日圓兌美元重貶多達20%,讓原本就微薄的工資更沒吸引力。

人力派遣業者指出,他們旗下外籍移工有的打算提早返國,或是轉往其他國家討生活,例如澳洲。這個南半球商品大國,近來對持農業簽證的越南移工廣開大門,付的工資也比日本優渥,而越南移工占日本引進的外籍勞工最大宗。

加班文化讓日本成了「過勞死」(karoshi)大國,幾年前發生幾起震驚社會的「過勞死」案例後,日本政府呼籲企業及勞工減少超時工作。但近來官方竟鼓勵企業員工斜槓兼職,就連公務員也不例外,可是原則上公僕都被禁止兼差。

表面上,政府鼓勵民眾追尋創業夢,但這項政策美意在鄉村地區變了調,成了地方政府施壓辦公室職員為當地產業付出勞力的藉口。關西奈良市長就敦促職員利用周末兼差,「展現自我的另一面」。

針對日本的人口老化危機,多位經濟學家認為,放寬移民政策是唯一解方,長期排外的日本逐漸對外勞開放國門。

