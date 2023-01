大洋洲｜紐西蘭嚴禁傳統香菸

紐西蘭邁向真正無菸! 該國已通過立法,2009年以後出生的紐西蘭人一輩子都不可購買香菸, 賣菸商店也將銳減9成。

紐西蘭在2022年12月通過立法,禁止出售菸品給2009年以後出生的人民,換言之,這些目前13歲以下的族群終身都不能合法購買傳統香菸。此外,該國要求減少市售香菸的尼古丁含量,2023年底之前香菸零售點將由6,000家砍至600家。

為了打造無菸國家,紐西蘭祭出全球最嚴格的禁菸規範,而其他國家也正在密切觀察後續發展,打算起而效尤。

13歲以下買不到菸

根據紐國12月13日通過的法案,商家不得販售香菸產品給任何2009年1月1日以後出生的人,並要求香菸的尼古丁含量必須減至不會上癮的程度,此政策預計2024年上路。

根據世界衛生組織(WHO)資料,全球因抽菸與曝露在二手菸環境而死亡的人口約800萬人。紐西蘭新法料將影響美國、英國推出類似措施,科學家也可藉此研究實施新政之後的成效。

密西根大學公衛學院菸草研究網路部主任道格拉斯(Clifford Douglas)表示,「紐西蘭正執行一場非常重要的實驗,這是全球首開先例的重大政策,究竟能否成功壓低抽菸人口,許多專家都在看,也考慮跟進。」

紐西蘭衛生部副部長維羅爾(Ayesha Verrall)提到,新法將使成千上萬的人活得更久、更健康,而且該國的醫療系統關於治療菸害相關疾病的成本,也可藉此省下數十億美元。

在南島(South Island)屠宰場工作的希爾斯(Wayne Hills)菸齡30年,64歲的他每天抽一包半的菸,對於政府的新法感到不安。雖然希爾斯支持減少菸害的整體目標,但擔心此舉帶來的副作用,除了執行會面臨困難之外,人們可能會從抽菸轉向電子菸。另一方面,希爾斯認為執行上會有困難,

電子菸在紐西蘭合法,該國官員表示鼓勵抽菸者改使用電子菸,雖然也有健康風險,但所引發的傷害少於傳統香菸。

新法是多國政府評估是否推出嚴格防菸政策的重要參考,但專家認為,眼前仍有多方阻礙,除了菸草商強力反對之外,代表便利商店等業者的公民社會團體擔憂,該法案將打擊商家生意以及個人自由,而且減少9成的售菸商家的作法相當嚴厲,人們為了買菸只能長途跋涉,零售商可能損失生意、甚至關門,只販售減少尼古丁的香菸,人們反倒會去黑市購買。

各國禁菸策略百出

美國拜登政府也打算採取類似政策。聯邦監管機關正在草擬法案,要求在美販售香菸的業者減少尼古丁含量至最低或是不會成癮的標準,不過相關政策短期內不會實施。

美國公衛官員曾提到,這項政策可預防下一代成為菸癮者,有助於數百萬吸菸者戒菸。但菸草業者反對此計畫,表示這只會帶動非法販售,引發其他意想不到的後果。

美國並擬跟進加拿大與歐盟禁售薄荷香菸,2022年美國食品藥品管理局公布相關擬議規則,正在徵詢公眾意見。

英國也訂立2030年以前將吸菸比例由14%降至5%的目標,另考慮將合法買菸的最低年齡由18歲調高至21歲。

