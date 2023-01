北美｜魁北克不要加密挖礦

挖礦天堂魁北克打算調整電力供給優先順序, 加密幣挖礦業者恐失去便宜的電力來源, 對幣圈無異是一記重擊。

電費低廉的加拿大魁北克省被幣圈礦工視為挖礦天堂,然而當地的國營能源公司基於全球能源短缺,打算調整電力供給優先順序,暫停出售便宜的電力給加密幣挖礦業者,將能源優先供應給出口等更重要的產業。

國營的魁北克水電公司(Hydro-Quebec)日前要求省主管機關,重新分配保留給挖礦產業的270千瓩(MW)電力,相當於9.7萬個家庭消耗的能源。

幣圈經歷2022年比特幣價格暴跌,以及加密貨幣交易所FTX破產倒閉風暴後,此舉無異再為幣圈增添壓力。

這項計畫亦顯示魁北克水電公司大幅反轉2018年的立場,當時的執行長表示,比特幣挖礦是提升電力消費的必要業務,抵銷讓公司陷入「死亡螺旋」的需求萎縮。

工業電力費率 北美最低

根據劍橋大學數據,2021年底加拿大是全球第四大挖礦大國,僅次於美國、大陸和哈薩克。大陸政府在2018年禁止挖礦,但非法挖礦活動並未停止,不過也有許多礦工到電費低廉的魁北克另起爐灶。

魁北克水電的工業電力費率為北美最低,截至2022年4月1日,該省最大城市蒙特婁的平均費率為每度(kWh)3.93美分,而美國休士頓工業用戶的平均成本為10.33美分。根據魁北克水電數據,北美平均成本為8.22美分。

如今魁北克水電表示,未來十年該省的電力需求將增加14%,因此有必要將電力優先供應給更重要的領域,例如出口。

魁北克省能源主管機關預計在近幾個月對魁北克水電的要求做出裁決。魁北克水電發言人布夏(Cendrix Bouchard)表示,公司現行的業務重心是不支援挖礦產業成長,防止魁北克省整體的能源需求受到影響。

加拿大限制挖礦用電的省份不止魁北克,中部曼尼托巴省日前亦表示,打算暫停批准新的挖礦計畫18個月,挖礦對該省造成的能源負擔是主要考量。

儘管如此,多倫多挖礦公司Bitfarms總裁暨營運長墨菲(Geoff Morphy)表示,魁北克水電的新計畫不會切斷對該省現有礦工的電力供應,但代表在當地擴張挖礦業務將變得更困難。Bitfarms在魁北克總計投資超過加幣3.5億元(約2.66億美元),在該省擁有七個挖礦據點,雇用超過100名礦工。

2021年比特幣價格攀升至紀錄新高水準時,挖礦的確有利可圖,但2022年比特幣價格崩跌,FTX破產後又加速價格跌勢,部分挖礦業者開始賤賣挖礦設備,還有一些業者遭受FTX波及,亦走上破產一途。

西雅圖加密幣挖礦服務公司主管哈伯(Ben Harper)表示,FTX的業務雖然不涉及挖礦,但這起醜聞更難說服主管機關,加密幣產業需要政府支持。他說:「可以肯定的是,像FTX這樣的壞消息讓我們的工作更加艱難。」

礦工們打算轉移陣地

哈伯指出,魁北克水電打算調整供電優先次序,許多比特幣礦工可能因此轉移陣地,到德州或加拿大亞伯達省等電費便宜的地方淘金。比特幣礦工的設備是可攜式,因此礦工可以輕鬆移動,只要有電力,礦工就能快速打造新的挖礦據點。

哈伯表示:「挖礦是最容易打包移動的產業。」

