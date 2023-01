北美｜華府公車免費搭

美國華盛頓哥倫比亞特區將在2023年夏季推出免費公車服務, 希望能嘉惠當地居民與勞工, 並協助提振該特區的經濟活動。

新冠疫情的侵襲,卻讓美國首府華盛頓哥倫比亞特區(又稱華府)與其他城市發現,即使車票不貴,但在這種非常時期,對民眾也是不小負擔。這促使華盛頓特區決定推出一項破天荒的計畫,從2023年夏季起免費推出公車搭乘服務。

包括洛杉磯與密蘇里州的堪薩斯城等,都曾在疫情期間暫收公車費,確保沒有交通工具的民眾能順利到達工作場所,或是前往醫院看病與超市購物等。

不過華盛頓特區提出的免費公車服務則是迄今最具企圖心的計畫。同時間,波士頓、丹佛與康乃迪克州等也在考慮擴大公車免費搭乘的政策,希望改善所得失衡問題,與鼓勵民眾重新搭乘公車。洛杉磯曾在2020年開始免費公車方案,直到近來才又恢復對乘客收取車費。

此外,洛杉磯捷運局在最近則是對票價設立上限計畫進行測試,乘車旅客的車費一旦觸及某個上限後,就不用再支付票價。

疫後重建公共運輸系統

分析師指出,華府的免費公車服務提供一個測試案例,讓外界能夠觀察疫情後的公共運輸系統將如何重塑。

美國智庫城市研究所(Urban Insitute)資深助理研究員佛瑞馬克(Yonah Freemark)只表示,「如果華府顯示該計畫帶動公車乘客增加、降低低收入者成本負擔、改善交通服務品質,並且降低路上的汽車數量,這將是巨大成功。」

華盛頓都會區交通局也讚揚該計畫相當「大膽」,它指稱期盼能與市議會及市長共同合作,為民眾提供更便利與公平的服務。目前該交通局因為公車費減免而面臨1.85億美元的預算赤字。

根據日前華盛頓特區議會通過的計畫,從明年7月1日起搭乘都會公車的乘客不用再支付2美元車費,另外在12條主要路線,其公車服務將延長到24小時,以嘉惠夜間工作者與熱愛夜生活的民眾。

議員艾倫(Charles Allen)強調,華盛頓特區已準備在未來公共運輸上,成為美國的領導者。

根據議會的預算分析指出,華盛頓特區搭乘公車的民眾,約有68%的家庭年收入低於5萬美元,而且多數乘客為非裔與西裔美人。

然而並非每個人都支持免費公車計畫。總部位於華盛頓特區的加圖研究所(Cato Institute)資深研究員都倫(Peter Van Doren)認為這項計畫勢必帶動成本增加,效果也將不如預期。他說刺激乘客回流成效恐怕有限,因為這些乘客比一般民眾更早回復到疫情前水準。他建議當地政府不如拿這些資金來補助低收入者買車,因為公車路線的設計,並非方便每位民眾的出入。

經費來源是一大問題

雖然議會通過的計畫還須經過第二次投票才算底定,不過特區市長鮑澤(Muriel Bowser)已對免費公車概念表達支持態度。但她也提到,每年4,200萬美元的免費公車經費將從哪裡來會是一大問題。

她說,特區民眾與納稅人除了必須為該計畫埋單,鄰近的維吉尼亞與馬里蘭州也應該負擔部分費用,因為他們的民眾也會因為該計畫而受惠。

艾倫還提議針對搭乘地鐵的當地居民推出每月100美元的月票,不過該提案可能至少要等到2024年才有機會實現,主要是考量到一年約需1.5億美元的支出。然而他強調免費公車對特區是雙贏局面,既可以協助運輸系統恢復到疫情前原狀,還可提供平價、環保的交通方式,在同時又能提振市區的經濟活動。

