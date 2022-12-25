歐洲｜移民難解德國缺工

在梅克爾總理任內，德國向難民打開大門， 也期盼能挹注國內短缺的勞力， 但在諸多限制下，移民們仍找不到工作。

2016年，成千上萬中東難民湧入德國，促使紐伯特（Ingo Neupert）決定伸出援手。

身為社工系教授的他，在德國埃森大學醫院為25位年輕難民展開護士與醫療助理的訓練課程，但最後只有三人從這個四年半的課程畢業。另一個較短課程，也只有三分之一學員完成學業。

當初擁抱難民的德國，原本期盼能夠填補國內短缺的人力，實際情況卻未如預期美好。

在前任總理梅克爾的政策下，德國向難民打開大門。每年抵達德國的登記移民人數，幾乎等同一個城市的人口，目前在德國每六個人中就有一人在外國出生，反觀美國是比例為七分之一。

對於缺工日益嚴重的德國來說，這些生力軍似乎可為勞動市場注入活水。但實際上，眼前德國最大挑戰，就是這些移民很難找到工作。

經濟學家預測，隨著大批勞工即將退休，身為歐洲最大經濟體德國2035年以前額外需要700萬人力。一直以來，專家不斷提到移民是解決缺工辦法，表示德國每年需要約40萬技術移民。

官方數據顯示，在德國的敘利亞、阿富汗符合工作年齡者約80萬，大約只三分之一在德國擁有繳稅工作，德國人此比例約三分之二。

難民多不符職缺資格



主要問題在於，德國職缺普遍需要高度技能人才，但許多難民並不符合資格，德國在提供教育訓練方面也不太在行。

為改變這情況，柏林當局規劃要仿效澳洲和加拿大移民系統，希望能夠吸引更優質外國移民，但移民專家對此卻抱持質疑，因為即便這個系統成功推行，也阻擋不了德國必須接收大批尋求庇護者，且這些人可能無法在該國工作，還將占據社福資源或提高犯罪率。

經濟合作暨發展組織（OECD）資深官員雷畢格（Thomas Liebig）表示：「難民及勞工移民在同一個架構裡競爭。」

隨疫情趨緩，受烏克蘭戰爭影響，來自中東、非洲和阿富汗移民人數再度攀升，2022年上半，超過100萬人進入德國，遠高於2015年當時總理梅克爾開放敘利亞難民的人數。

門檻限制須從頭訓練



教育程度是許多難民無法就業的原因之一。根據德國統計局資料，在德國的敘利亞難民中，僅三分之一擁有高中或技職學校學歷，反觀來自波蘭的移民有此資格者約占7成。

另一方面，求職者也面臨就業市場嚴格的門檻限制，例如必須接受漫長的培訓期、外國學歷未獲承認，迫使一些專業人士必須從頭接受訓練。

德國卡塞爾（Kassel）就業中心專員指出，從2015年以來，來自中東與非洲、由他經手的客戶中，僅5％符合德國技術員工的條件。

36歲的阿爾哈美（Rami Alhamei）是來自大馬士革的律師，他現在居住在德東的哈雷（Halle），自七年前來到德國後，阿爾哈美求職不斷碰壁，已經遞出500封求職信的他，花了一年半的時間學習多項語言、IT等課程，現在能說一口流利德語。

阿爾哈美表示，在德國無法成為律師是因為他僅有學士學位，而非碩士學位。他的兩位敘利亞友人雖然完成兩年碩士課程，但仍找不到工作。他說，「我很想要融入德國，但卻很困難。」

精句選粹

Germany is short of workers, but its migrants are struggling to find jobs.

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