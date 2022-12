北美｜美港口貨運版圖重劃

因應供應鏈瓶頸與美西碼頭工人罷工危機, 廠商紛紛調整美國進口貨櫃碼頭的地點,美國港口貨運版圖跟著重劃, 同實牽動碼頭相關都市的經濟發展。

麥克筆製造商紐威(Newell Brands)正在賓州和北卡羅來納州開設配送中心,以降低對加州海港的依賴。服飾商Abercrombie & Fitch藉由將更多貨物送往紐約和紐澤西,來避免美西港口的瓶頸。空調製造商英格索蘭(Trane Technologies)今年則是將大多數貨物送往南部港口,而不是洛杉磯地區的港口。



美國港口市場的版圖正在翻轉。多年來在高度依賴美國西部作為切入美國市場的樞紐後,許多產業的公司都在重新考慮貨物運輸的策略,大多數都轉為押注東部和南部的港口,一方面可以節省時間和成本,另一方面也可降低風險。



廠商調整貨物運輸的理由包括擔心美西海岸的碼頭工人罷工、疫情初期供應鏈瓶頸問題重現、希望減少對中國生產的依賴,以及需要將產品更快運送到全美各地。



全美第一大港易幟



今年8月,按照進口貨櫃數量的排名,洛杉磯就失去全美第一大港的位置,遭到紐約和紐澤西港所取代。根據太平洋商船協會(PMSA)和各港口的資料,洛杉磯港9月和10月的進口貨櫃處理量依舊不敵美東對手。



根據密西根州大供應鏈管理學系代理系主任米勒(Jason Miller)分析官方普查資料後發現,今年前十個月,洛杉磯和鄰近的長灘港處理的所有美國貨櫃貨物,按重量計算較去年同期減少25%,創近20年來最低,較歷史高點更銳減33%。



根據PMSA的資料,從這一轉變中受益的其他港口還包括喬治亞州薩凡納、德州休士頓和南卡羅來納州查爾斯頓,這些港口今年前九個月的進口貨櫃處理量都比去年同期還多。鐵路和物流公司也抓住此一趨勢,紛紛在東南部建立了新的倉儲和服務,俾讓貨物在到港後更快速地運往其他地方。



國際貨運代理商速客物流(Seko Logistics) 全球海運資深副總裁葛洛斯加(Craig Grossgart)表示,「業者都在做分散供應鏈,太多的客戶之前因為太過依賴洛杉磯與長灘港,導致營運備受衝擊。」



物流成本挑戰巨大



不過將卸貨港口分散至美國東岸和墨西哥灣沿岸,其中所涉及的物流挑戰相當巨大。業者希望此一調整可以避免貨物從加州進口而延誤的相關成本,但是通過巴拿馬運河並繞行至大西洋沿岸的海上航行時間更長,費用也更高。



物流和卡車運輸供應商NFI Industries共同創所有人兼執行長布朗 (Sidney Brown)指出,「雖然增加到貨港口數量會提高物流的難度,所需付出的成本也比較高,但為了提升供應鏈的靈活度,有些公司還是願意埋單。」



他還說,「當然還是會考量成本因素,但企業目前比較在意的是如何降低風險。」



貿易流量的任何變化對相關港口和所在都市的影響相當重要。根據PMSA的統計,洛杉磯港總共為加州創造約110萬個就業,而長灘港為南加州提供超過31.6萬個工作。另據紐約和紐澤西海運協會的資料,截至2019年,紐約和紐澤西港總共提供50.6萬個就業。



