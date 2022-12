南美｜秘魯首位女總統恐做不久

秘魯首位女總統上任不到一周就爆發示威抗爭, 被迫宣布全國緊急狀態並提前舉行總統大選, 恐怕成為下一個短命總統。

今年12月8日秘魯新總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)任職第一天,麻煩就接踵而來。她身為秘魯首位女總統,但這創舉並未受全國歡迎,因她是基於前副總統的身份,才在前總統卡斯提洛(Pedro Castillo)被捕後接替上位。

2018年至今秘魯已經歷六任總統,幾乎每任都與國會起衝突,卡斯提洛也不例外。他在去年7月上任後,因企圖修憲鞏固大權而與國會對立,期間兩度遭到國會彈劾失敗。今年12月7日他為了繼續掌權試圖解散國會,但這回引火自焚被國會成功罷免,而他也在逃往墨西哥大使館尋求庇護途中被捕。

臨危受命 人民卻不滿

接下總統大位的博魯阿爾特在上任當天信誓旦旦表示:「政府會開始尊重憲法體制。我承諾為全國而戰,確保社會底層及邊緣族群重獲過去得不到的機會。」

然而,秘魯人民聽不進她的承諾。卡斯提洛的支持者在博魯阿爾特上任後發動街頭抗爭,要求釋放卡斯提洛並提前舉行總統大選,激烈衝突至今已造成至少20人死亡及200多人受傷,迫使博魯阿爾特在12月14日宣布全國進入為期30天緊急狀態。

秘魯下一屆總統大選原定2026年舉行,博魯阿爾特上任後為了平息國內躁動已宣布將大選提前至2024年,但依舊無法平息眾怒,如今又將大選提前至明年底舉行,但她注定短命的總統之路恐怕舉步維艱,不僅要繼續面對國會分裂,還缺乏政黨為她站台。

秘魯政治顧問機構50+1主任米蘭迪茲(Carlos Melendez)表示:「政治動盪將延續,情況沒有太大改變。若以1到10來評分,卡斯提洛的執政經驗是1,博魯阿爾特是2。她雖然好一點,但在秘魯政壇依舊是個二流之輩。」

今年60歲的博魯阿爾特出生於秘魯南部安地斯山脈的貧窮地區,在首都利馬取得法律系學位後進入戶政事務所擔任公職。2018年她曾參選利馬中產階級區Surquillo區長,但得票率僅3.5%。在當上副總統之前,她只當過移民團體負責人。

通膨怪獸來襲 秘魯難逃

米蘭迪茲表示:「博魯阿爾特是民粹主義者,但她缺乏意識形態。她沒有政治信條,只會主張為人民做事。」

除了缺乏意識形態之外,今年初被秘魯共產黨開除黨籍的博魯阿爾特也沒有政黨資源可供運用。她面對的不僅是一大票卡斯提洛支持者,還有全國上下不信任政府的選民與岌岌可危的國內經濟。

今年以來秘魯通膨率已衝上8.5%,創下25年新高。民調機構Ipsos在12月民調中指出,有多達73%的秘魯人認為國內經濟在過去12個月內惡化。秘魯研究院11月民調也指出,早在卡斯提洛試圖解散國會前,已有87%的秘魯人認為一旦國會罷免卡斯提洛,就該提前舉行總統大選。

喬治梅森大學秘魯學者博特(Jo-Marie Burt)表示:「秘魯政治檯面下依舊是陳年衝突並缺乏憲法保障,未來恐怕要繼續經歷過去幾年的極端政治動盪。」

