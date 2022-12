歐洲｜美客豪買歐洲精品

美國消費者湧現,帶動歐洲精品商業績, 彌補歐洲消費者信心低落的影響。

因為美元走強和退稅等各種有利因素,美國人現在到歐洲旅遊,大肆購買歐洲精品,讓包括古馳(Gucci)和路易威登(Louis Vuitton)等品牌即便少了出手闊綽的中國遊客,業績仍被美國遊客撐起一片天。

據第三方支付服務商Planet資料,美國遊客在11月25日黑色星期五當周於歐洲的消費金額,較2019年同期高出逾40%。至於在歐洲商店,美客每人平均交易金額達1,244歐元(約1,318美元),遠高於2019年的500歐元。

美元走強助長消費力

對於許多美國人來說,目前到歐洲消費是十分誘人,因為美元兌歐元匯率將近1兌1,為廿年來最高。9月中到11月初期間,美元兌歐元匯率甚至超過1歐元水準。

歐洲許多奢侈品是在歐洲製造,在例如巴黎和米蘭等售價一向低於美國,更讓美國人手中的美元發揮更大的購買力。

美國銀行在11月的研究報告中指出,美國人目前在美國本土購買精品品牌的服飾和配件所支付的金額,平均較歐洲高出38%,價差高於往常約20%。即使售價一樣,但外國遊客在歐洲購物後還能退還銷售稅,這更激勵美國人在歐洲大肆搶購精品。

趁著11月底感恩節假期,許多美國人趁著美元走強的機會湧向歐洲度假。大量美國遊客搶購,成為歐洲各精品商重要客源,因為歐陸地區在物價不斷高漲和經濟放緩之下,令歐洲人的消費信心與購買力不斷下降。

另外,中國遊客因之前各種旅遊限制而仍然無法赴歐洲旅行,令歐洲失去一大批重要客源。有了美國客源之後,就能彌補本地消費力下滑,和少了中國遊客消費等造成的損失。

美國人取代亞洲遊客

巴黎的高檔百貨公司過去吸引許多亞洲遊客前來購物,但現在擠滿美國人。法國春天集團(Printemps Group)行銷長羅夫(Stephane Roth)說,目前春天百貨在巴黎第九區奧斯曼大道旗艦店購物的美國遊客人數是2019年的3倍。

他指出,雖然美國人通常在巴黎旅遊四或五天,但消費金額卻跟歐洲人旅遊二周的金額一樣。

這讓他聯想到美國作家費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)名著《大亨小傳》裡描述1920年代紐約繁華盛況,和「咆哮的二十年代」(Roaring ’20s)所形容的西方繁榮景象。他指出大部分精品商正身處在同樣的情境之中。

羅夫強調春天集團最近已跟包括線上旅遊公司智遊網(Expedia)和信用卡公司Visa等簽署合作協議,以提升其在美國遊客之間的能見度。

貝恩策略顧問(Bain & Company)在11月的報告評估,美國人今年在歐洲購買精品金額將是2019年的2.3倍,並且占全球精品消費總金額比率在32%到34%之間,遠高於2019年的22%。

有美國旅客表示,一個聖羅蘭(Saint Laurent)手提包在歐洲賣1,100歐元,美國卻賣1,450美元(約1,368歐元),且歐洲購物能退稅,即使現在用不著,也忍不住買下來。

精句選粹

The surge in American shoppers is helping European luxury companies at a time when consumer confidence on the continent is low.

延伸閱讀