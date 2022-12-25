北美｜加州調高時薪遭反彈

加州新法規定速食業最低時薪22美元， 引發餐廳業者反彈並連署提出公投申請，盼能推翻該法。

加州餐廳業者與貿易團體表示，已經提交舉辦公投的足夠連署書，希望阻擋規範速食業員工最低時薪的新法上路。

業者將公投作為緩兵之計

由餐廳經營者與商業團體組成名為「拯救本地餐廳」（Save Local Restaurants）在12月5日表示，已經遞交超過100萬份連署書，希望暫緩明年新法實施，並且申請在2024年對此議題舉行公投決議。

根據規定，必須在12月5日交出大約62.3萬份有效的選民連署，才可在2024年進行公投。倘若多數選民投下反對票，意即推翻此法案。州務卿將審核這些連署書，以決定陳情團體是否提交符合公投門檻的有效連署。

根據加州《速食業問責與標準恢復法案》（FAST Recovery Act），明年起速食業最低時薪22美元，同時建立新的工作環境標準。

州長紐森（Gavin Newsom）在9月簽署該法，預計明年1月1日上路。

紐森強調，藉此可將讓速食業員工在決定薪資與工作環境更有發語權。

速食業者指出，加州衛生與勞動機關對該行業作出限制，導致經營者必須裁員和漲價，才能負擔增加的人力成本。

由國際特許經營協會（IFA）、全美餐飲業協會（National Restaurant Association）、美國商會（U.S. Chamber of Commerce）等機構所組成的聯盟表示，加州新法將成立一個未經選舉產生、卻掌控該州勞工政策的委員會，聯盟強調將致力廢除該法案。

儘管新法上路在即，但若加州批准餐廳業者提出的公投申請，受到公投程序影響，新法就會延後將近兩年執行，被視為速食業者的一大勝利。

勞工無法即時獲得保障

支持新法的服務業僱員國際工會（Service Employees International Union，SEIU）則指稱，由於速食業勞工難以組織工會，該法案是改善該行業薪資的良方。

SEIU總裁亨利（Mary Kay Henry）提到，「勞工無法等到2024年才能得到應有的保護與地位。」

加州政府在美國首開先例，保障速食業最低薪資，但也引發餐飲業與工會支持者之間的爭戰。全美餐廳業者擔憂其他州的支持者可能依循加州作法，尤其是民主黨執政州。全美餐飲業協會在11月的研討會指出，特別憂心華盛頓、奧勒岡、紐約與密西根州會提倡設立類似的勞工委員會。

加州新法要求成立一個十人的委員會，成員包括勞工、工會代表、僱主與企業聲援團體，旨在速食餐廳勞工設立最低薪資，每年根據通膨為基準進行調升。

加州目前最低時薪15美元，預計明年再上調0.5美元。該法適用在全美擁有100多家分店的速食餐廳。

加州墨西哥燒烤快餐店Chipotle Mexican Grill執行長尼科爾（Brian Niccol）說：「我實在看不出誰在這場立法裡獲勝。我認為這對僱主沒有好處，對消費者和整個行業也沒好處。」

精句選粹

Restaurant groups push to overturn California fast-food wage law.

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