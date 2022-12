歐洲｜德國縮衣節食抗通膨

俄烏戰爭造成能源價格飆漲使德國通膨壓力與日俱增, 對國內消費支出帶來深遠影響。 許多商家不願一直漲價寧願選擇不賣,經濟前景堪憂。

在德國黑森林附近經營餐廳的喬斯特(Theo Jost)25年來固定在耶誕節推出傳統烤鵝全餐,但今年他打破慣例決定不賣這道招牌菜,因為近來德國各項成本飆漲,估計烤鵝全餐定價要比去年高出1倍才能賺錢。

他表示:「我跟兒子說我們不能讓客人付60到70歐元(約台幣1,964~2,300元)吃一客烤鵝。」

自從去年德國各地解封後,國內需求急速反彈已帶動各項物價上漲,今年初俄烏戰爭爆發又造成能源價格飆高,讓高度仰賴俄羅斯能源的德國電費節節上漲,多數人民早已吃不消,開始縮減非必要開銷,不願意花這麼多錢吃一頓耶誕大餐。

11月通膨率達11.3%

歐盟統計局統計,今年11月德國調和通膨率高達11.3%,高於歐元區平均值10%,與歐元區第二大經濟體法國的7.1%相比,更凸顯德國通膨壓力沉重。在能源危機及高通膨壓迫消費支出的情況下,國際貨幣基金(IMF)預期德國明年經濟衰退0.3%,是七大工業國(G7)當中陷入衰退的最大經濟體。

身為歐元區最大經濟體,德國經濟衰退可能導致歐洲央行延長實施緊縮政策,也將拖累整體歐元區經濟表現,但短期內這個問題恐怕無解。

擔任德國SVR經濟評鑑委員的加州大學柏克萊分校經濟學教授馬爾曼迪爾(Ulrike Malmendier)表示:「這不是一般衰退。我們面對的是長期飆漲的能源價格。」他認為這將對消費支出造成深遠影響。

SVR預期消費支出低落將使明年德國經濟成長率損失0.3個百分點,而勞工薪資經通膨調整後不增反減將進一步打擊消費支出。德國最大工會IG Metall近日與西南部企業團體達成的協議雖然可讓未來兩年勞工薪資成長8.5%,但仍不及通膨升溫速度。

雖然部分經濟學家預期德國通膨將在明年初達到頂點,但高物價對消費者的衝擊恐怕不會這麼快消退。

餐旅訂位、訂房 下滑

以住在萊比錫的軟體工程師瑞德瑪區(Tobias Rademacher)為例,他預期明年電費帳單將是今年的兩倍,更可怕的是明年暖氣費用。他表示:「我已經決定明年不去度假了,因為我不知道明年還將應付多少生活開銷。」

德國旅行社ta.ts估計今年德國旅遊訂房量較去年下滑15%,餐廳訂位網站OpenTable也表示近來訂位需求下滑。德國HDE零售產業協會也警告,今年耶誕購物季零售銷售將創下2007年來最大跌幅。

研究機構Prognos預期明年底前德國批發電價將比俄烏戰爭前高出1倍,連帶打擊消費信心。安永聯合會計師事務所近日調查顯示,有23%的德國人擔心個人財務,比重高於法國的16%。

Bantleon資產管理公司經濟學家安琪(Joerg Angel)預期未來一年德國人將繼續縮減非必要開銷。他表示:「電費、瓦斯費省不了,且明年價格又更貴。我擔心明年房租也會上漲,但日常用品還是得買。」最終德國人只能放棄外出用餐或出國旅遊。

