北美｜加州遊民問題難解

加州州長紐森剛贏得連任，但馬上與地方市長槓上， 衝突點在於棘手的遊民問題，為求第二任期能確實看到政績， 紐森還一度凍結地方政府補助款。

加州州長紐森（Gavin Newsom）目前與地方政府官員的關係出現緊張，其中許多還是民主黨同僚，原因在於美國人口最多的州在處理遊民問題上陷入一籌莫展的困境。

紐森最近暫時凍結原本要給各市與郡共10億美元的遊民計畫補助款。他還退回地方官員提出的一系列補助款執行方案，這些提案宣稱可使加州在2020年至2024年間的遊民減少2％，但紐森不滿意減幅目標。

加州政治圈人士透露，紐森的政策作為和評論反映出許多加州民眾對住房成本上漲和遊民問題的不滿，並展現剛贏得連任的紐森為了拚第二任期的政績，不惜對地方政府領導人開火。

州長與地方官 不同調

與此同時，地方市長和郡政府官員表示，在遊民問題上，他們不僅需要紐森政府提供可靠與經常性預算，還須制訂一套全州通用的執行方針。然而，州政府大多數的補助款都是一次性撥款，且並無任何指引。

當紐森向洛杉磯時報表示因為地方政府領導人未能提出應有績效而凍結遊民計畫預算時，引發許多市長的不滿，但紐森還強調，若是地方政府領導人不作為，他不介意「身兼加州的市長」。

地方政府官員指出，凍結補助款只會讓問題雪上加霜。

洛杉磯市長賈塞帝（Eric Garcetti）表示，「情勢相當危急，我們承擔不起遊民計畫因政治問題而擱置。」

紐森日前會見100多位地方領導人，並同意撥出遭凍結的補助款，但僅限於同意在11月底前提交更高政策目標的行政區。不過，後來紐森態度軟化，已於12月初恢復發放補助款，儘管行政區還是沒有提出更高目標。

高房價讓遊民問題更棘手

飛往沙加緬度參加會議的民主黨籍聖地牙哥市長葛洛里亞（Todd Gloria）表示，他和其他十位大城市市長要求州長從明年開始每年撥款20億美元用於地方政府解決遊民問題。

葛洛里亞還說，「如果這是本州最須優先處理議題，而且你也有數千億美元的預算，我不認為我們的要求有問題。」

加州關於應該由誰主導解決遊民問題的爭議已歷時多年。根據非營利媒體網站CalMatters針對地方政府的資料進行分析發現，加州是全美住房成本前幾高的州，每天還有超過11.6萬遊民露宿街頭，居全美之冠。

儘管紐森上台後大幅編列遊民計畫的經費，預算增幅創加州史上最高，但2019年迄今，加州遊民人數還是大增約15％。自疫情爆發以來，加州總共投入約150億美元用於解決遊民問題。遊民計畫經費主要由地方政府管理，包括洛杉磯和舊金山在內的一些城市則透過增稅，以支應遊民服務與興建社會住宅。

遊民問題專家指出，包括官僚體制效率下滑與社區抵制在內等諸多問題導致遊民服務難以推展。研究人員則表示，即便一些遊民有獲得妥善安置，但若未壓低房價，遊民人數還是會不斷增加。

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California’s homelessness problem pits governor Gavin Newsom against mayors.

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