歐洲｜普丁動員經濟支援戰爭

俄烏戰爭一打就快一年， 俄國總統普丁壓力倍增， 已下令動員國家經濟，全力支援戰爭。

近幾個月在烏克蘭戰爭一連串失利後，俄羅斯總統普丁在國內正面臨重大考驗：動員俄羅斯經濟以支應戰爭之所需。

俄羅斯全國官員已全部動起來，俾以擴增產量並回補日益減少的導彈與其他彈藥的庫存。根據俄羅斯財政部發布的國家預算資料顯示，今年全年國防開支將落在780億美元，較2021年大增約30％，明年將進一步增加到825億美元。

民營被迫生產軍需品

隨著戰時經濟輪廓初具規模，俄羅斯政府已迫使一些民營企業參與其中。普丁成立一個由高級技術官僚組成的特別委員會，該委員會擁有極大的權限，可以要求民營企業為俄軍生產軍需品。餐巾製造商和家具生產商現在都在生產巴拉克拉法頭套、軍靴和急救箱。

但分析師和西方官員表示，要迅速增加軍事產出有相當大的難度。而隨著俄羅斯的主要收入來源石油外銷受到低油價、西方禁運和俄羅斯原油價格新上限的多重衝擊，增加軍事產出又顯得特別重要。

缺工缺料 難以克服

俄羅斯軍事專家、塔夫茨大學客座教授路辛（Pavel Luzin）表示，「要替俄羅斯部隊大量生產軍火可說是一項不可能的任務，需要克服的問題有一籮筐，包括勞動力不足、零件和工業設備短缺及國防企業組織結構效能低落。」

西方聯盟已限制俄羅斯部分關鍵高科技武器零件的取得，軍事分析師並指出，在開發國內生產以替代進口計畫方面，俄羅斯取得的進展也相當有限。俄國其他產業的製造商也無法快速重新調整供應鏈和生產線來製造軍用設備。

該國的人口危機和入侵烏克蘭後造成民眾出走潮，意味著軍火工廠還面臨缺工的問題。

開戰後俄羅斯已經折損數千輛坦克和裝甲車，還向伊朗與北韓請求支援武器彈藥。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國際防禦資深研究員帕拉奇尼（John Parachini）指出，「即便你有一條產能利用率極高的生產線，要提高產能還是需要一段時間。因為他們目前生產的並不是在戰場上已有大用的短程導彈和無人機。」

克里姆林宮發言人指出，「烏克蘭的衝突雖然給我們的一些軍火製造商帶來額外的負擔，但也完全達到俄羅斯國防部的所有要求，目前並未看到有任何問題。」

1991年蘇聯解體後，俄羅斯的國防工業大幅沒落。自2000年代中期以來，普丁就不斷試圖重新帶動國防工業復甦。他下令進行國有化，並將該產業納入一家名為俄羅斯國家科技集團（Rostec）的大型控股公司之下，Rostec總共控制多達800多家企業。

瑞典國防研究局2021年發布一份報告，將俄羅斯國防工業描述為「由上而下的控制且主要由政府出資掌控。」

無庸置疑，提高軍事產出與協助俄羅斯軍隊已成為俄羅斯全民的目標。

俄羅斯杜馬下議院議員古魯列夫（Andrey Gurulev）在他的Telegram頻道上發文指出，「現在我們正在全國各地大量興建新的廠房，其用意只有一個，就是滿足俄軍的需求。」

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Putin grips economy tighter to supply Russian war machine.

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