北美｜舊金山不要武裝機器人

舊金山允許警方使用機器人擊斃歹徒的爭議性政策, 在遭到外界強烈反對後,出現罕見的決策逆轉。

以自由主義聞名的舊金山11月底通過一項爭議性政策,允許警方在極端情況下使用機器人格斃嫌犯,引發道德激辯和抗議聲浪,舊金山監事會(San Francisco Board of Supervisors,舊金山市的立法部門,性質類似議會)隔周隨即逆轉決定,否決前次決議。

舊金山監事會在11月底以8比3投票通過,允許警察在生命遭受威脅且別無選擇的極端情況下,使用配備爆裂物的機器人執法。在美國各地警局就使用軍事化裝備和武力受到愈來愈多審查之時,這項決定引起激烈爭論,以及社區和進步派監事會委員的強力抗議。

議會立場 罕見大逆轉

在12月稍早第二輪投票,舊金山監事會立場大逆轉,以8票對3票明確禁止警察使用具致命武力的遠端控制機器人。這是罕見的反轉,因為第二次投票通常只是形式,不會改變初次決定。

監事會在二次投票將最初政策的機器人條款移轉給法規委員會,做進一步研議。法規委員會可能選擇修改條款,例如對警察何時可以使用武裝機器人,設下更嚴格的限制,或是完全捨棄計畫,依循第二輪投票的決定。

加州一項新法律要求警方編製軍事級設備清單,並尋求使用許可,於是才有這項武裝機器人政策。截至目前,加州只有舊金山和奧克蘭公開討論使用武裝機器人。

致命武器 激起道德爭議

過去十年來美國警察曾使用機器人與對峙的嫌犯溝通,或進入危險的空間,但以致命武力擊斃歹徒的案例極為少見。2016年達拉斯警局成為第一個使用機器人格斃嫌犯的警局,嫌犯射殺五名警察並造成九人受傷後,達拉斯警局利用機器人觸發爆裂物。

舊金山的投票激起外界對於利用機器人殺人的道德爭論。專家表示,即便武裝機器人技術進步,但實際使用仍是十分罕見。

亞歷桑納州立大學犯罪學與刑事司法學院教授懷特(Michael White)表示:「如果機器人公司在商展展示更致命的新產品,不代表警方會購買。未來會怎麼樣還很難說,但因為社區不希望警方使用武裝機器人,我想警方可能也不想要擁有它。」

武裝機器人政策凸顯舊金山在保護市民自由的同時,如何平衡公共安全與現代技術。舊金山監事會9月批准一項爭議性計畫,允許警方在部分情況下監控攝影機,引來侵犯隱私的批評。紐約警局曾租用機器狗協助辦案,引發隱私憂慮,紐約在去年提前解約,將機器狗退還給製造商。

武裝機器人的批評者擔心,這項政策可能遭到濫用,讓警方輕易殺人。監事會委員普雷斯頓(Dean Preston)在第二輪投票後發布聲明表示,「舊金山民眾明確表達:本市沒有武裝機器人容身之地。舊金山應該研究減少當地執法單位使用武力的方法,而不是給他們新的殺人工具。」

不過舊金山警局局長史考特(Bill Scott)先前透過聲明表示,「我們生活在大規模暴力愈來愈司空見慣的時代,舊金山需要一個能在悲劇發生時,可以挽救生命的選擇。」

精句選粹

San Francisco supervisors walked back their approval of a controversial policy that would have allowed police to kill some suspects with robots in extreme cases.

延伸閱讀