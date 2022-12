北美｜技能比文憑重要

就業市場吃緊,讓愈來愈多僱主在招募特定人才時, 決定放棄一項關鍵條件:文憑。

眼見人才難尋,美國一些州政府逐漸放寬徵才的學歷門檻,Alphabet旗下的谷歌(Google)、達美航空(Delta Air Lines)以及IBM等企業都已降低特定職缺的學歷需求,將徵才的重點更多放在技能與經驗上。

今年馬里蘭州政府的許多職缺都已取消應徵者必須有大學文憑的規訂,這也使應徵人數大增。即將走馬上任的賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在競選時也發布類似政見。

根據研究就業領域的智庫Burning Glass Institute分析,美國11月發布的就業職缺中,41%要求有大學以上的學歷,此比重低於2019年初疫情爆發前的46%。

企業對於員工學歷的要求不再像過去嚴格,凸顯美國人力需求依舊旺盛,失業率仍位於低點,徵才廣告數量遠超過找工作的人數。今年9月美國共有1,070萬個職缺,反觀失業人口約580萬,凸顯就業市場吃緊,僱主吸引人才的競爭激烈。

有些職業放諸四海對學歷都有高標準,像是醫師與工程師。至於像是零售業員工等其他職業,一般來說對學歷不會有太多要求。兩者的中間地帶,例如科技職缺,就依照所屬產業、公司、當時的就業市場與經濟表現而有不同程度的要求。

馬蒂絲(Lucy Mathis)在谷歌擔任科技實習生之後,決定放棄她大學資訊科技系的課程,轉赴谷歌全職工作,現年28歲的她任職系統專員,年薪已達6位數美元。她說:「我發現我有科技方面的才能,但學校環境不適合我。」

谷歌線上課程 培訓人才

谷歌表示,到目前為止,美國已有逾10萬人完成谷歌線上大學替代課程,提供數位行銷、專案管理等一些熱門領域的訓練。目前該公司與其他150家企業,皆利用此方案招募入門級員工。

IBM發言人提到,自從公司檢討審視徵才措施之後,如今在美國的多數職缺不再要求4年的大學文憑。

達美航空也從今年初開始放寬機師的學歷條件,雖會優先考慮有學士學歷者,但不列入求職必要標準。

全美最大僱主沃爾瑪指出,重點在於員工藉由工作經驗獲得價值技能和知識,美國門市75%的管理人員都是由時薪人員做起。沃爾瑪執行副總裁麥勞林(Kathleen McLaughlin)說:「我們大部分的工作並不需要學歷,此趨勢在總部辦公室也愈來愈普遍。」

喬治亞大學(Georgetown University)教育與勞動力中心去年發布報告指出,擁有高中學歷的勞工一生收入約達160萬美元,擁有大學學歷的勞工一生收入約280萬美元。但許多人不但沒有完成學士學位,卻已揹了一大筆債務,美國逾4,300萬人的學貸合計達1.6兆美元。儘管大學能提供職場特殊技術,但許多工作技能無須上大學也可以學到。

政府招募 也放寬學歷

由於就業市場吃緊,使得州與地方政府難以招聘員工,馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)今年3月宣布檢討應徵者的學歷規定,半年後,馬里蘭州表示該方案已展現初期成果。

馬里蘭少年服務部人力資源部主管迪契曼(Philip Deitchman)提到,過去因為州政府的規訂,而拒絕過應徵者,「儘管我們說:『我想要這個人!』但他們沒有學士學歷,只能錯過一些很好的人才。」

精句選粹

The tight labor market is prompting more employers to eliminate one of the biggest requirements for many higher-paying jobs: the need for a college degree.

