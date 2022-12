歐洲｜歐洲鼓勵居家工作

俄烏戰爭造成歐洲能源價格暴漲, 公家與民營企業為了節省能源支出, 紛紛鼓勵員工增加在家上班天數。

俄烏戰爭引爆歐洲能源危機,這個冬季更是首場重大考驗。考量到能源成本翻漲將近一倍,許多歐洲公家單位和私人企業為了節省電力和暖氣支出,開始鼓勵員工在家上班。

米蘭市長薩拉(Beppe Sala)近期將周五訂為遠距上班日,目的是降低市政府的能源費用。薩拉表示:「這一切的肇因是俄烏戰爭,我們都需要節約能源。」

能源危機改變了歐洲雇主對居家工作的態度,從先前下令員工返回辦公室,到現在鼓勵員工在家上班。薩拉這兩年來一直希望結束疫情時期的居家工作制,努力讓市政府的公務員回辦公室上班,隨著能源成本暴漲,他的立場也隨之反轉。

除了米蘭市外,愈來愈多歐洲雇主希望員工減少待在辦公室的時間。歐洲部分辦公大樓每周關閉一天或更多,就是為了降低能源支出。

民間企業也加入居家上班省能源的行動。義大利電信(Telecom Italia)正與工會協商,打算在大部分辦公室周五關閉時,強制多數員工遠距工作,目前該公司允許員工每周遠距上班兩天。

然而,並非所有員工都將居家上班視為德政,員工的理由與雇主相同,還是能源費用考量。工會表示,雇主將電力和暖氣成本燙手山芋丟給員工並不合理,要求雇主提供居家工作補貼。

義大利最大工會全國聯合總工會(CGIL)代表奧利維羅(Florindo Olivero)說:「在家工作的員工承接了原本屬於雇主的能源成本負擔。推居家上班只是為了方便雇主,容易引來紛爭,特別是在家庭同樣與高能源帳單奮戰的時候。」

根據市場研究機構OnePoll近期調查,將近四分之一的英國員工打算多在辦公室工作,以減少住家的能源使用量。

許多企業高階主管認為居家上班降低生產力,特斯拉執行長暨推特新老闆穆斯克(Elon Musk)便做如此想。不過歐洲能源成本較一年前暴增將近一倍,居家工作的生產力顧慮,也就不是那麼重要了。

米蘭市長薩拉認為,居家工作是疫情時期不得已之舉,但高昂的能源帳單讓他放寬遠端工作天數,由每個月平均八天提高至十天。此外,還引進其他節約能源政策,像是縮短路燈照明時間。米蘭計劃在周五關閉四棟市政大樓,希望這個冬季最多能節省200萬歐元。

布魯塞爾旗下市鎮聖若斯(St. Josse)近期強制公務員周五居家工作,還發出一封致歉函,寫道「周五關閉辦公室不是令人愉快的措施,若想要保留就業和維持合宜的課稅,我們別無選擇。」

部分企業給予居家工作的員工財務補貼,法國航空支付每位員工每日額外4歐元(約4.14美元)津貼。該公司延長疫情時期的混合上班制,允許1.1萬名員工每周至多在家上班三天,總部和其他辦公室周五關閉。相較之下,法國公務員居家上班的津貼為每日2.5歐元。

研究顯示,今年冬季整周在家工作的英國員工,額外成本每月50至130英鎊不等。不過專家指出,在家工作可節省通勤成本,整體而言還是划算。

