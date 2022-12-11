歐洲｜歐洲鼓勵居家工作

俄烏戰爭造成歐洲能源價格暴漲， 公家與民營企業為了節省能源支出， 紛紛鼓勵員工增加在家上班天數。

俄烏戰爭引爆歐洲能源危機，這個冬季更是首場重大考驗。考量到能源成本翻漲將近一倍，許多歐洲公家單位和私人企業為了節省電力和暖氣支出，開始鼓勵員工在家上班。

米蘭市長薩拉（Beppe Sala）近期將周五訂為遠距上班日，目的是降低市政府的能源費用。薩拉表示：「這一切的肇因是俄烏戰爭，我們都需要節約能源。」

能源危機改變了歐洲雇主對居家工作的態度，從先前下令員工返回辦公室，到現在鼓勵員工在家上班。薩拉這兩年來一直希望結束疫情時期的居家工作制，努力讓市政府的公務員回辦公室上班，隨著能源成本暴漲，他的立場也隨之反轉。

能源成本轉嫁員工

除了米蘭市外，愈來愈多歐洲雇主希望員工減少待在辦公室的時間。歐洲部分辦公大樓每周關閉一天或更多，就是為了降低能源支出。

民間企業也加入居家上班省能源的行動。義大利電信（Telecom Italia）正與工會協商，打算在大部分辦公室周五關閉時，強制多數員工遠距工作，目前該公司允許員工每周遠距上班兩天。

然而，並非所有員工都將居家上班視為德政，員工的理由與雇主相同，還是能源費用考量。工會表示，雇主將電力和暖氣成本燙手山芋丟給員工並不合理，要求雇主提供居家工作補貼。

義大利最大工會全國聯合總工會（CGIL）代表奧利維羅（Florindo Olivero）說：「在家工作的員工承接了原本屬於雇主的能源成本負擔。推居家上班只是為了方便雇主，容易引來紛爭，特別是在家庭同樣與高能源帳單奮戰的時候。」

根據市場研究機構OnePoll近期調查，將近四分之一的英國員工打算多在辦公室工作，以減少住家的能源使用量。

許多企業高階主管認為居家上班降低生產力，特斯拉執行長暨推特新老闆穆斯克（Elon Musk）便做如此想。不過歐洲能源成本較一年前暴增將近一倍，居家工作的生產力顧慮，也就不是那麼重要了。

部分企業提供補貼

米蘭市長薩拉認為，居家工作是疫情時期不得已之舉，但高昂的能源帳單讓他放寬遠端工作天數，由每個月平均八天提高至十天。此外，還引進其他節約能源政策，像是縮短路燈照明時間。米蘭計劃在周五關閉四棟市政大樓，希望這個冬季最多能節省200萬歐元。

布魯塞爾旗下市鎮聖若斯（St. Josse）近期強制公務員周五居家工作，還發出一封致歉函，寫道「周五關閉辦公室不是令人愉快的措施，若想要保留就業和維持合宜的課稅，我們別無選擇。」

部分企業給予居家工作的員工財務補貼，法國航空支付每位員工每日額外4歐元（約4.14美元）津貼。該公司延長疫情時期的混合上班制，允許1.1萬名員工每周至多在家上班三天，總部和其他辦公室周五關閉。相較之下，法國公務員居家上班的津貼為每日2.5歐元。

研究顯示，今年冬季整周在家工作的英國員工，額外成本每月50至130英鎊不等。不過專家指出，在家工作可節省通勤成本，整體而言還是划算。

精句選粹

Around Europe, some employers are encouraging their staff to spend less time at the office as high electricity and heating bills become outsize overheads.



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