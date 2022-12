南美｜雪佛龍重返委內瑞拉

美國在委內瑞拉石油禁運制裁實施兩年多後, 終於核准雪佛龍在委國重啟鑽油作業, 但當地諸多挑戰阻礙產能擴張,短期內難以影響國際油價。

美國在委內瑞拉石油禁運制裁實施兩年多後,終於核准雪佛龍在委國重啟鑽油作業,但當地諸多挑戰阻礙產能擴張,短期內難以影響國際油價。

美盼填補減產缺口

今年10月石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)宣布2020年以來最大幅度減產後,美國便醞釀對委內瑞拉放寬制裁,讓雪佛龍(Chevron)重返委國鑽油,盼能增加油市供應抑制油價。

美國政府近日終於與委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)及反對派聯盟達成協議。依照協議,馬杜羅政府將支出數十億美元凍結資金推動人道救援計畫並發展基礎建設,也將繼續和反對派協商,目標在2024年舉辦公平公正的總統大選。

美國財政部也依照協議在11月底向雪佛龍核發為期六個月的新執照,讓雪佛龍透過委國國營石油公司PdVSA的合資企業在委國鑽油。雪佛龍於聲明中表示:「美國政府發照有助委國石油產業提升透明度,讓雪佛龍得以銷售PdVSA合資企業生產的原油。」

將面臨許多技術困難

這項消息讓長年不振的委國石油業出現轉機,但專家認為雪佛龍在委國鑽油將面對許多技術困難,且美國其他制裁行動仍將妨礙委國石油重返國際市場。

雪佛龍重返委國後首先將面臨的問題就是鑽油設備年久失修,且當地電力供應不足。過去幾年美國制裁期間委國經濟一落千丈,已導致成千上萬名石油工程師、地質學家及焊接工人外移,如今委國石油業嚴重人力不足。

另一方面,委國石油黏性高需要經過稀釋才能精煉,但美國制裁以來委國石油業無法取得美國石腦油,只能靠稀釋效果較差的伊朗凝結油,連帶影響生產效率。

委國石油產業分析師查胡布(Jose Chalhoub)表示:「委國恢復石油產能所需的投資金額相當龐大。」他估計雪佛龍最多得在當地投資500億美元,且未來六個月雪佛龍在當地原油市產量頂多增加2萬桶至3萬桶,對國際油市來說微不足道。

委國號稱擁有全球最大石油蘊藏量約3,000億桶,但因長年投資不足及美國制裁,導致產能難以提升。

雪佛龍與PdVSA建立的四家合資企業在美國制裁前日產能合計20萬桶,但分析師估計雪佛龍重返委國後至少需要一年時間才能完全恢復產能,且即便恢復也不足以彌補俄羅斯石油禁運對全球油市供應造成的影響。

專家估計俄羅斯石油禁運將使明年油市供應減少每日150萬桶,而委國今年原油市產量僅70萬桶。

除了雪佛龍面臨的種種技術困難之外,新執照附帶條件一堆再加上美國尚未撤銷的其他制裁行動也將阻礙委國提升石油產能。新執照雖能讓雪佛龍透過鑽油及石油出口討回PdVSA積欠的40億美元債務,但禁止雪佛龍協助委國開發新油田,也禁止PdVSA與雪佛龍分享石油營收。這段期間若委國政府未履行承諾,美國政府也會隨時撤銷執照或修改執照內容。

貝克休斯、哈利波頓(Halliburton)、斯倫貝謝(Schlumberger)、威德福國際等四大油田服務業者雖獲得美國政府更新執照,但並未擴充執照內容,這也將阻礙委國進一步提升石油產能。

瑞穗銀行分析師姚格(Robert Yawger)表示:「情況無法一夕改變。雪佛龍重返委國有助增加全球油市供應,但需要費時數月到一年。」他估計短期內國際油價頂多因此下滑每桶1美元。

精句選粹

Chevron’s initial push back into Venezuela is unlikely to help ease oil prices soon, analysts said.

延伸閱讀