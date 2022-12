北美｜FTX難逃冠名權魔咒

FTX近日聲請破產、營運由盛轉衰, 顯示知名加密通貨交易所同樣難逃冠名權魔咒。

加密通貨交易所巨擘FTX日前聲請破產,不僅令許多投資人血本無歸,也衝擊到運動領域。

美國邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)決定與FTX結束冠名合作關係,將後者名稱自NBA邁阿密熱火隊主場場館移除。這令許多人聯想起「冠名權魔咒」,也就是取得冠名資格企業大多下場淒慘。

19年長約告吹

熱火隊主場場館原名為「美國航空球館」,擁有場館的邁阿密戴德郡2021年3月與FTX簽約並其改名為「FTX Arena」。雙方簽訂長達19年、價值高達1.35億美元的冠名合約。

FTX目前僅支付給邁阿密戴德郡約2千萬美元。按合約規定,若FTX單方面違約的話,必須在未來三年內支付約1,700萬美元賠償金。

FTX在2022年11月11日聲請破產後,邁阿密戴德郡月底隨即向法院請求終止冠名合約,理由是與破產企業合作將帶來「重大負擔」,且傷害他們另尋冠名合作夥伴的努力。

FTX目前由知名的破產清算律師約翰·雷伊三世(John J. Ray III)接手執行長一職,負責收拾剩餘爛攤子。他過去曾監督安隆公司(Enron)重整並幫助內衣製造商Fruit of the Loom度過1999年破產危機。這兩家企業也都喪失了運動場館冠名權。

2019年創立的FTX爭取冠名權時,引來不少反對聲音。部分人質疑,當時成立約兩年時間的FTX,是否擁有充足現金能履行長約承諾。

當時執行長兼創辦人班克曼弗瑞德(Sam Bankman-Fried)表示:「2021年對我們來說是大豐收的一年。老實說,我們根本不必靠剩餘的18年就能支付這筆費用。」

一年半過後,FTX積欠債權人的款項超過30億美元,班克曼弗瑞德遭控任意移轉客戶資金,過去被視為幣圈傳奇的他跌落神壇。今昔比較,令人不勝唏噓。

不少人將FTX從興盛走向衰敗,視為冠名權魔咒再次發威。FTX當初砸下鉅資爭取場館冠名,令自家名號與航空公司、銀行巨擘等知名企業平起平坐。但後來也和許多爭取到冠名的企業走向倒閉清算命運。

類似案例不勝枚舉

事實上,類似案例不勝枚舉。這些運動場館包括:國家租車中心(National Car Rental Center)、阿德爾菲亞競技場(Adelphia Coliseum)、切薩皮克能源公司球場(Chesapeake Energy Arena)與MCI中心。取得這些場館命名權並更名的企業都沒有好下場。

專家表示,當一家企業願意豪砸數百萬美元資金將名號掛在運動場館上頭,後續爭議經常如影隨形,這筆支出效益也難以追蹤。

更明顯的趨勢是,這些公司取得命名權短短幾年內,不是財務蒙受損失就是宣告倒閉,兩者相關性極高。儘管這背後原因眾多,但其中一個可能性是這些企業敢於花錢的豪奢心態,令他們在公司泡沫破滅後難以挽回頹勢。

