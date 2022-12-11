北美｜FTX難逃冠名權魔咒

FTX近日聲請破產、營運由盛轉衰， 顯示知名加密通貨交易所同樣難逃冠名權魔咒。

加密通貨交易所巨擘FTX日前聲請破產，不僅令許多投資人血本無歸，也衝擊到運動領域。

美國邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）決定與FTX結束冠名合作關係，將後者名稱自NBA邁阿密熱火隊主場場館移除。這令許多人聯想起「冠名權魔咒」，也就是取得冠名資格企業大多下場淒慘。

19年長約告吹

熱火隊主場場館原名為「美國航空球館」，擁有場館的邁阿密戴德郡2021年3月與FTX簽約並其改名為「FTX Arena」。雙方簽訂長達19年、價值高達1.35億美元的冠名合約。

FTX目前僅支付給邁阿密戴德郡約2千萬美元。按合約規定，若FTX單方面違約的話，必須在未來三年內支付約1,700萬美元賠償金。

FTX在2022年11月11日聲請破產後，邁阿密戴德郡月底隨即向法院請求終止冠名合約，理由是與破產企業合作將帶來「重大負擔」，且傷害他們另尋冠名合作夥伴的努力。

FTX目前由知名的破產清算律師約翰·雷伊三世（John J. Ray III）接手執行長一職，負責收拾剩餘爛攤子。他過去曾監督安隆公司（Enron）重整並幫助內衣製造商Fruit of the Loom度過1999年破產危機。這兩家企業也都喪失了運動場館冠名權。

2019年創立的FTX爭取冠名權時，引來不少反對聲音。部分人質疑，當時成立約兩年時間的FTX，是否擁有充足現金能履行長約承諾。

當時執行長兼創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）表示：「2021年對我們來說是大豐收的一年。老實說，我們根本不必靠剩餘的18年就能支付這筆費用。」

一年半過後，FTX積欠債權人的款項超過30億美元，班克曼弗瑞德遭控任意移轉客戶資金，過去被視為幣圈傳奇的他跌落神壇。今昔比較，令人不勝唏噓。

不少人將FTX從興盛走向衰敗，視為冠名權魔咒再次發威。FTX當初砸下鉅資爭取場館冠名，令自家名號與航空公司、銀行巨擘等知名企業平起平坐。但後來也和許多爭取到冠名的企業走向倒閉清算命運。

類似案例不勝枚舉

事實上，類似案例不勝枚舉。這些運動場館包括：國家租車中心（National Car Rental Center）、阿德爾菲亞競技場（Adelphia Coliseum）、切薩皮克能源公司球場（Chesapeake Energy Arena）與MCI中心。取得這些場館命名權並更名的企業都沒有好下場。

專家表示，當一家企業願意豪砸數百萬美元資金將名號掛在運動場館上頭，後續爭議經常如影隨形，這筆支出效益也難以追蹤。

更明顯的趨勢是，這些公司取得命名權短短幾年內，不是財務蒙受損失就是宣告倒閉，兩者相關性極高。儘管這背後原因眾多，但其中一個可能性是這些企業敢於花錢的豪奢心態，令他們在公司泡沫破滅後難以挽回頹勢。

精句選粹

Miami fights to break ties with FTX, as arena curse strikes again.

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