非洲｜南非能源轉型遭逆風

去年此時, 歐美富裕國家曾承諾將提供南非85億美元, 協助該國進行能源轉型。

今年在埃及舉行的聯合國COP27氣候高峰會上,歐美富裕國家宣布將提供資金,協助印尼進行能源轉型,以擺脫對煤炭的倚賴。

然而這項協議也不禁讓外界想起去年這些富國與南非達成的類似協議。但一年以後卻引來南非總統與當地多名政客砲轟,指責西方富國提供的資金太少,反讓南非被迫到處借債。

南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)在這次COP27氣候峰會上呼籲,「若要(轉型)成功,我們必須確保有來自更多國家提供的資金援助。」

拉瑪佛沙疾呼參與去年協議的各國政府,當中也涵蓋美國在內,應該增加補助金額。南非政府評估若想要在未來五年完成能源轉型,將需要980億美元資金。

僅4%資助金 免償還

去年當這些富國與南非敲定協議時,曾承諾將資助85億美元。不過根據南非政府發布的統計數據顯示,當中只有3.297億美元,相當該協議的4%並不需要償還。而另外的63.3億美元則是南非必須透過優惠貸款方式取得。

此外,剩餘的資金則是來自商業貸款,當中有10億美元是向美國的國際開發金融公司借貸。後者是在美國設立的金融機構,專門為開發中國家的計畫項目提供融資。還有5億美元則是向英國類似的機構貸款。然而英美這兩家金融激購的融資對象,主要是針對為南非能源轉型設立相關計畫的民間企業。

去年在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會,美國、德國、法國與英國同意提供資金給南非,以協助該國從傳統能源轉型到再生能源,其中多數資金將用在終結燃煤發電。當時這項宣布被視為富國為達成全球減碳目標,願意協助其他國家的重大進展。

印尼、印度、塞內加爾與越南在今年也都與這些富國進行類似協議,希望能解決它們在進行能源轉型所遇到最棘手的資金問題。當中有些國家也是主要污染國,它們近年來對燃煤發電進行龐大投資,因此在進行綠色能源轉型時所支付的成本也比西方國家更為龐大,多數西方國家的煤電基礎設施都已相當老舊,早晚都需要汰舊換新。

南非的能源轉型計畫,還要求對電動車與目前仍處在實驗階段的氫能發電進行投資。這兩大領域預料可望南非創造新工作與成長機會,因此獲得當地民眾對能源轉型的支持。

國營煤電廠 停電不斷

南非的煤電廠許多都成立於1980年代,而且幾乎要到了除役時間。例如該國國營電力公司Eskom不僅需要政府數十億美元的紓困,還經常出現停電問題,導致南非被迫輪流限電,有時候一天停電時間甚至長達10小時。

印尼在這次氣候峰會已發布能源轉型協議的綱要。它先前在G20領袖會議上已與美國、日本與其他國家針對該協議進行協商。不過針對資金細節、以及煤電廠何時關閉等,可能還要繼續談判,才能有最終結果。

相對於Eskom,印尼的國營電力公司Perusahaan Listrik Negara(PLN)的營運與財務就比較穩定。印尼的煤電廠與南非相比也較為新穎,大部分都是在過去15年成立,投資方則是中國大陸與日本。PLN電力公司目前面臨的問題是電力供應經常過剩。

印尼已設定減碳目標、將在2060年實現淨零碳排。不過最近該國卻對煤電發電的大幅增加。

印尼是全球最大煤炭出口國,加上它對國內電價設定限制,使得PLN可以不受外在商品價格狂飆的影響,因此也讓印尼沒有太多誘因促使它加快能源轉型腳步。

The newly announced terms of a similar agreement have attracted criticism from several of the country’s politicians, including its president, for burdening the country with more debt and containing too few outright grants.

