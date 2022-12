北美｜美國展開土壤保育

土質退化是一個惡性循環。 因為一旦發生土質退化, 就會伴隨惡化的氣候。

雖然美國等許多地區致力做好水土保持,但水土保持速度始終追趕不上愈來愈嚴重極端氣候。土壤喪失正破壞生態系統,不斷消耗系統的生產食物能力。專家認為只要農民改變行為和採用適當方法,土壤仍然可再生。

聯合國(UN)糧農組織(FAO)指出到2050年,水土流失可能令全球穀物產量減少10%。但屆時全球人口估計從目前約80億人增加至近100億人,營養不良與飢荒等問題將影響更多人。

國際林業研究中心(CIFOR)和世界農用林業中心(ICRAF)土質科學家威諾維茲基(Leigh Ann Winowiecki)指出,植被像地球皮膚,跟人們沒穿衣服在太陽下曝曬同樣會受傷。

UN科學家表示,大自然花上千年才產生2到3公分土壤,做好水土保持極重要。

可是專家指極端氣候不但破壞農作物,還侵蝕土壤,並耗掉土壤中複生態系統所產生包括碳、氮和磷等有利種植的養分。這導致土質退化,減弱滋養植物能力,進而危害動物與人類生存。

UN指目前全球總土地面積,三分之一土質已因侵蝕、養分流失或其他傷害而導致退化。

FAO「全球土壤夥伴關係」(GSP)土壤專家瓦格斯(Ronald Vargas)說,砍伐雨林、過度放牧、還有不正確使用肥料等已造成土質退化,但極端氣候則加速退化過程。

他說土質退化是一個惡性循環。因為一旦發生土質退化,就會伴隨惡化的氣候,然後產生極不好的間接後果。其強調按FAO預測全球農作物產量損失計算,減少10%產量所代表的真正問題是食物供應安全。

暴雨農地流失大量土壤



像美國今年夏季的中西部,雖然遭遇嚴重乾旱,但實際上這裡降雨量沒有減少過,只是在極端氣候之下,以暴雨方式集中在少數幾天下完。

據愛荷華州立大學評估土壤流失的「每日侵蝕計畫」(Daily Erosion Project)5月中逾三天暴雨就把明尼蘇達州二十多個郡平均每英畝農地沖走三公噸泥土。

美國中西部「玉米帶」(Corn Belt)是重要農作物產區,春天因暴雨導致土壤大量流失直接衝擊接下來的種植。

明尼蘇達州的農民歐爾森(Carolyn Olson)用盡辦法保護其1,100英畝農地,包括在農地周邊種植三英尺高草叢保護泥土不被沖刷掉。但5月暴雨還是令農地流失大量土壤。她指再好的防護也敵不過一小時近四英吋的降雨量。

緬因大學(University of Maine)永續農業助理教授夏特曼(Rachel Schattman)說,美國中西部和東北部特別容易受土地侵蝕影響,因其極端的降雨量超出正常水準,估計這趨勢會持續至本世紀末。

輪耕和混作 讓土壤再生

但部分專家樂觀能把世界或至少是部分地方從危難邊緣挽救回來。因為FAO今年草擬一項行動,尋求2030年前改善和維持全球50%土質健全,採取做法包括輪耕和農林混作。後者是在農地和牧地周圍種植樹木的一種土地使用系統。

美國土壤健康研究所(SHI)首席科學家摩根(Cristine Morgan)說,若農民更廣泛應用更佳辦法,土壤可再生。 改變方式包括休耕以減少土壤侵蝕、種植非季節性覆蓋作物來防止土壤侵蝕和養分流失。但BMO資本市場估計美國農地會採用這兩種方式的比例,分別僅占25%和4%。

精句選粹

Land degradation is a vicious cycle. Once you have degraded soils, and you have these bad (weather) events.



延伸閱讀