歐洲｜罷工抗爭席捲歐洲

眼看通膨居高不下且能源價格持續飛漲, 歐洲勞工對薪資及工作環境的不滿已累積到極限, 接連在各國發動罷工抗爭。

今年冬天英國人的日常生活全都被打亂,因為幾乎所有產業都有工會發動罷工,且許多工會故意選在感恩節到耶誕節這段年終購物旺季罷工,恐怕讓英國人連過節都困難重重。

沒有調薪 沒有尊嚴

代表英國皇家郵政(Royal Mail)員工的通訊勞工工會(CWU)自今年以來已陸續發動過數次罷工行動,也打算在耶誕節前發動數波新抗爭,目的是要求皇家郵政改善薪資及工作環境。

代表英國150所大學職員的大學及學院工會也在11月底進行三天罷工抗爭,至少有七萬名大學職員參與。代表全英國將近50萬名護理師的皇家護理學院也將在耶誕節前發動罷工,這是該學院創立106年以來首度全國罷工行動。

11月底在卡達舉辦的世界盃足球賽起初吸引許多英國球迷訂機票,欲前往當地看球賽順便觀光,但倫敦希斯洛機場員工偏偏選在世足賽開賽前夕罷工。Unite工會表示,包括地勤、空側作業及貨機人員在內共有700名工會成員自11月18日起展開為期三天的罷工抗爭,要求公司調薪。

Unite工會成員還包括倫敦大眾運輸系統人員及利物浦港碼頭工人,而這些人都在11月發動罷工,影響範圍遍及陸海空運輸。

罷工抗爭不只發生在英國,隨著物價飛漲已迅速蔓延到歐洲其他國家。道達爾能源在法國的煉油廠自9月底開始便陸續發動罷工,至今法國北部的Feyzin煉油廠仍舊停擺。截至11月初為止,法國仍有45%的煉油產能停擺,值得慶幸的是先前罷工的加油站陸續恢復正常營業。

德國最大工會IG Metal Kueste為了爭取調薪,11月初已在全國15個據點發動罷工,其中包括空中巴士在漢堡的廠房。葡萄牙里斯本近郊的福斯車廠也在11月中發動罷工要求調薪。

西班牙更讓罷工成為全民運動,11月初吸引上千人聚集馬德里主廣場,成為今年物價飆漲以來首波大規模抗議行動。

一名抗議份子高喊:「沒有調薪就沒有尊嚴。」另一名加入UGT工會的52歲護理師也表示:「消費者物價上漲10%,薪水卻只漲1%,讓勞工迅速喪失消費能力。我們每天都變得更窮,最糟的是少數人犧牲我們而變得更富有。」

西班牙最大工會CCOO要求今年調薪4.0%至4.5%,明、後年調薪2.5%至3.0%。工會秘書長索爾多(Unai Sordo)表示:「我們知道薪資調幅很難完全跟上通膨幅度。」

會吵的小孩有糖吃

西班牙主要商會CEOE會長卡拉曼帝(Antonio Garamendi)表示:「我們不是不調薪,只是無法接受調薪幅度比照通膨。我們可以討論生產力及獲利,一切都有公式可循。」

部分國家的罷工抗爭確實為勞工爭取到聊勝於無的加薪幅度,例如德國漢莎航空在罷工抗爭造成航班大亂後,近日已和UFO工會達成協議,將為1.9萬名機組人員調薪。

西班牙也有數百名卡車司機在罷工抗爭後取得總價值10億歐元(約10.3億美元)的補助方案,包含柴油價格補貼及每人1,200歐元現金獎金。

