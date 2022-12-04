北美｜美飯店住宿又貴又破

美國人疫後旅遊魂大解放，儘管飯店房價貴得嚇人也不減興致， 但入住後發現設備破敗老舊抱怨連連， 業者歸咎於缺工及供應鏈問題。

疫後旅遊熱將美國飯店房價推向歷史新高，但遊客實際入住後忍不住抱怨，空調故障、蓮蓬頭壞掉、設備陳舊，花大錢竟得到這種待遇，根本不值得。

飯店房價3年漲13％

餐飲數據分析公司STR指出，與2019年同期相比，美國飯店房價平均漲幅達13％。

數據公司CoStar Group餐飲分析主管弗萊塔格（Jan Freitag）表示：「我們現在處的環境是，飯店房價居高不下，房間卻因老闆缺錢疏於保養，這可能導致顧客的滿意度往下掉。」

最新J.D. Power北美飯店顧客滿意度指數（J.D. Power North America Hotel Guest Satisfaction Index）顯示，不滿意度比起2019年上升3個百分點，他們抱怨的問題包括空調失靈、房間維護不周、淋浴間排水不良。

42歲高中老師韋勒（Jenny Weller）10月和丈夫到加州棕櫚泉度假慶祝結婚一周年，入住凱悅棕櫚泉飯店（Hyatt Palm Springs），結果她發現浴室天花板有水漬，廁所隨處可見生鏽，淋浴間發霉，空調故障，窗簾破損。

韋勒補充表示，「像凱悅這樣的大品牌，你對品質有一定的期待。」她不忘補一句，訂的房間不含稅及小費，一晚要價343美元（約合台幣1.1萬）。

凱悅棕櫚泉飯店總經理華生（Kevin Watson）指出，供應鏈問題及人手不足，已經影響飯店例行預防性維護計畫。他還提到，飯店的改造翻新計畫正在醞釀中，會將顧客滿意度排在第一位。

部分大飯店利用疫情期間大翻修，但更多業者在住房率雪崩式下跌下掙扎求生。不少飯店多將資金保留下來，應付租金等節節增加的開銷。分析師指出，即便飯店有財力做修繕，還得克服缺工及防疫限制等問題。

現在美國飯店業者還苦於找不到負擔得起的承包商，多家旅館的養護職缺仍沒補齊。據美國飯店業協會（American Hotel & Lodging Association）最近調查，13％飯店經營者受訪表示，他們目前最缺的就是維修人力；有42％受訪者說，他們亟需房務人員。

翻修費用提高逾3成

Truist證券分析師史高斯（C. Patrick Scholes）指出，旅館業者尚須面對中國防疫關廠引發的供應鏈混亂，這已影響家具與地毯量產。他特別提到，飯店主管必須考量翻修費用的問題，可能會比疫情前高出3成到5成。

家具設備公司Benjamin West總裁班傑明（Alan Benjamin）表示，即便來客量驟減，飯店硬體設施都免不了會磨損。他說：「不管你的住房率是零還是百分之百，飯店都會受到風吹雨打和日曬。」

市調機構Lodging Econometricsfm全球商業發展主管福特（Bruce Ford）透露，全美約550萬間飯店房間中，每年有30萬間須翻修或改裝。今年動工翻新的數量可能多了20％到25％，由於亟待改裝的房間實在很多，這股風潮料延續到未來一、二年。

精句選粹

Delayed renovations, labor shortages, supply-chain snarls and general wear and tear are colliding with record-high room rates, leaving some guests frustrated by what they feel are rooms undeserving of hefty price tags.



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