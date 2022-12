歐洲｜德國重振太陽能矽谷

由於過度倚賴俄羅斯,導致德國在這次能源危機中吃盡了苦頭, 這也促使該國改變能源策略, 決定透過重振太陽能產業來強化能源供應安全。

俄烏戰爭引發的能源危機,使得過度仰賴俄國供應天然氣的德國深受其苦。為避免再遭俄國能源勒索,德國已向歐盟求助,希望能重振國內的太陽能產業與強化能源安全。

德國過去有太陽能矽谷之稱,這也反映當時該產業的發展盛況。不過十年前該國政府決定減少對太陽能產業的補助,導致許多太陽能公司從德國出走或是宣告破產,也讓盛極一時的太陽能產業因而沒落。

開姆尼茲市(Chemnitz)的東部曾是薩克森邦的太陽能發展重鎮,如今卻只剩下六家相關公司還在勉強營運。其中一家倖存的Heckert公司地區銷售經理魯納(Andreas Rauner)形容此地已成為「投資廢墟」。

德國最大太陽能模組公司Heckert由於面臨來自中國業者的低價競爭,以及缺乏德國政府的資助援助,被迫轉向民間企業尋求投資,希望能度過難關。

彌補天然氣供應不足

德國政府為了因應傳統產業的要求,2012年決定降低對太陽能產業的補貼。這些傳統產業多傾向化石燃料,特別是從俄國進口的廉價天然氣。不過自從俄烏戰爭爆發後,俄國為了反制西方制裁,導致天然氣供應受到阻撓。

薩克斯邦能源官員古特納(Wolfram Guenther)表示,當能源供應完全倚賴外在因素時,可發現其結果是多麼致命性,他警告「這已成為國安問題」。

在德國與歐洲其他國家苦思尋求替代能源,希望能彌補俄國的供應中斷,加上必須達成各國制定的氣候目標,使得重建太陽能產業的興趣也再度攀升。2007年全球約有25%的太陽能面板都是由德國太陽能公司製造。

不過根據德國Fraunhofer機構在9月發布的報告指出,2021年歐洲製造的太陽能光電板僅占全球的3%,至於亞洲則高達93%,其中中國就占了7成。

另外歐洲太陽能製造業協會的資料也顯示,中國的太陽能光電板製造成本比歐洲便宜1到2成。

美國加入市場競爭

在太陽能光電市場幾乎遭中國把持之際,如今美國為了降低對中倚賴也決定加入市場競爭,使得歐洲多國深感憂心,疾呼歐盟應伸出援手協助扶植當地太陽能產業。

美國曾在8月簽署通膨削減法案,其中一項就是針對生產再生能源元件的工廠興建或翻新提供30%的稅負優惠。歐洲擔憂美國有了這項新法,將導致本土的再生能源業投資將轉而流向美國。

為了因應這項新的發展,歐盟執委會已承諾要在12月成立歐盟太陽能聯盟,目標是在2025年裝置超過320GW(百萬瓩)的太陽能光能。歐洲在2021年裝置的太陽能光能只有165GW。

早在俄烏剛開戰之際,歐盟就矢言將竭盡所能重建歐洲太陽能產業。

歐盟執委會向媒體透露,該聯盟將提供資金協助、吸引民間投資、促進對話與對生產者及消費者進行媒合。

此外,德國也呼籲要在歐洲設立太陽能光能製造的框架,就如同歐盟電池聯盟。

電池聯盟被視為發展歐洲電動車產業供應鏈的重要一環。歐盟執委會表示它將確定歐洲得以在2030年符合當地生產電池需求的9成。

太陽能需求同期間預料也將持續成長,特別是在德國方面,根據德國太陽能協會的統計數據顯示,今年前七個月已登記的家用住宅太陽能光電板已經增長42%,該協會預估到年底其需求還會繼續增長。

