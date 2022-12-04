中東｜杜拜喜迎世足觀光潮

正當卡達為了主辦2022世界盃足球賽忙得不可開交之際， 杜拜卻因擁有更便宜住宿環境與貼近西方觀光客需求， 成功吸引大批球迷入住。

今年世足賽在卡達盛大登場，以頂級體驗聞名的杜拜提供飛機單日來回接駁、世足主題酒店、豪華遊艇和私人飛機租賃服務，大賺世足觀光財。

卡達主辦的世足賽吸引大量球迷造訪，但鄰國阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的杜拜，憑藉著比卡達更自由的環境和各式服務，亦享受世足觀光熱潮。

根據杜拜體育委員會估計，11月20日至12月18日的世足賽，估計將為杜拜帶來額外100萬名觀光客。

杜拜機場執行長葛瑞芬斯（Paul Griffiths）8月便表示，杜拜是卡達世足賽的「主要門戶」，預期杜拜將比卡達吸引更多觀光客。

飛到卡達 只要1小時

卡達航空和杜拜廉航Flydubai合作，推出比賽日空中接駁服務，球迷能訂購從杜拜或附近的阿曼到卡達觀賞賽事的單日來回機票。

分析師指，杜拜飛到卡達只要1個小時，杜拜是國際旅客更熟悉的航點。杜拜的觀光基建和寬鬆的入境要求，對足球迷來說都更方便。

在住宿方面，卡達估計自11月起提供4.5萬個住宿房間，相較之下，杜拜有多達14萬個酒店房間。杜拜的人造棕櫚島甚至還有足球主題飯店，並提供到卡達首都多哈看比賽的接駁服務。

阿聯酋的旅客還能租用豪華遊艇去觀看賽事，並飽覽波斯灣風光。阿聯酋最大私人遊艇租借公司Xclusive Yachts的頂級方案：三層甲板超豪華遊艇每晚要價2萬美元，包含遊艇酒吧和米其林星級美食。

Xclusive Yachts透露，11月和12月的遊艇預訂暴增逾300％，主要由世足賽的遊客推動，旅客到卡達看比賽，同時到杜拜享受休閒活動。

私人飛機是杜拜的另一個豪華選項。杜拜私人飛機出租公司Jetex表示，預料杜拜與多哈之間的飛行將大增。

數以千計的球迷選擇住在杜拜，其一原因在於航班次數頻繁，他們只要在比賽開始前搭機前往卡達，結束後便能返回杜拜享受頂級旅館服務。

Jetex提供兩種方案，可搭乘十人的包機服務，要價6.5萬美元，或是租借個別機位，費用為7,900美元。

阿聯酋航空（Emirates Airline）公司商務長卡齊姆（Adnan Kazim）表示，今年11月飛往杜拜的旅客數量較去年同期暴增11％，旅客大多來自阿根廷、澳洲、巴西、西班牙與墨西哥等足球盛行國家。

五星級飯店 訂房飆破9成

杜拜奢華五星級飯店Five Hotel主管穆爾查達尼（Kabir Mulchandani）表示，經濟低迷導致今年9月訂房量大減，但賽事期間訂房率估超過9成，「除了世足以外找不到其他原因」。

卡達雖砸下鉅資舉辦世足賽事，卻因後勤準備不足挨批。球迷表示，他們只能在天價飯店與簡陋帳蓬兩者擇一。一名62歲美國觀光客伊拉諾（Eddy Ilano）表示：「球迷可以付錢在卡達海邊搭帳篷，或是花費240美元入住杜拜五星級酒店。」

卡達是中東首個主辦世界盃的國家，該國平時雖開放飲酒，但卻在最後一刻宣布賽事場館附近禁賣酒精飲料，令許多球迷感到傻眼。

對比之下，杜拜長年投資旅館、酒吧與餐廳設施，近年更放寬對於非穆斯林人飲酒的規定。杜拜努力營造輕鬆的觀光氛圍、相對自由開放的風氣，因此吸引無數觀光客前來。

阿拉伯聯合大公國近年力推經濟轉型，希望拉抬觀光收入並降低對於石油產業依賴。努力開始顯現成果，杜拜逐漸成為超級富豪的玩樂首選，影音串流平台網飛近日上架的實境秀節目《閃耀杜拜》（Dubai Bling），內容便是在描繪杜拜有錢人浮誇社交生活。

精句選粹

The UAE’s commercial capital of Dubai is set to see an estimated 1 million additional visitors during the course of the soccer tournament, according to the Dubai Sports Council.

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