中東｜杜拜喜迎世足觀光潮

正當卡達為了主辦2022世界盃足球賽忙得不可開交之際, 杜拜卻因擁有更便宜住宿環境與貼近西方觀光客需求, 成功吸引大批球迷入住。

今年世足賽在卡達盛大登場,以頂級體驗聞名的杜拜提供飛機單日來回接駁、世足主題酒店、豪華遊艇和私人飛機租賃服務,大賺世足觀光財。

卡達主辦的世足賽吸引大量球迷造訪,但鄰國阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的杜拜,憑藉著比卡達更自由的環境和各式服務,亦享受世足觀光熱潮。

根據杜拜體育委員會估計,11月20日至12月18日的世足賽,估計將為杜拜帶來額外100萬名觀光客。

杜拜機場執行長葛瑞芬斯(Paul Griffiths)8月便表示,杜拜是卡達世足賽的「主要門戶」,預期杜拜將比卡達吸引更多觀光客。

飛到卡達 只要1小時

卡達航空和杜拜廉航Flydubai合作,推出比賽日空中接駁服務,球迷能訂購從杜拜或附近的阿曼到卡達觀賞賽事的單日來回機票。

分析師指,杜拜飛到卡達只要1個小時,杜拜是國際旅客更熟悉的航點。杜拜的觀光基建和寬鬆的入境要求,對足球迷來說都更方便。

在住宿方面,卡達估計自11月起提供4.5萬個住宿房間,相較之下,杜拜有多達14萬個酒店房間。杜拜的人造棕櫚島甚至還有足球主題飯店,並提供到卡達首都多哈看比賽的接駁服務。

阿聯酋的旅客還能租用豪華遊艇去觀看賽事,並飽覽波斯灣風光。阿聯酋最大私人遊艇租借公司Xclusive Yachts的頂級方案:三層甲板超豪華遊艇每晚要價2萬美元,包含遊艇酒吧和米其林星級美食。

Xclusive Yachts透露,11月和12月的遊艇預訂暴增逾300%,主要由世足賽的遊客推動,旅客到卡達看比賽,同時到杜拜享受休閒活動。

私人飛機是杜拜的另一個豪華選項。杜拜私人飛機出租公司Jetex表示,預料杜拜與多哈之間的飛行將大增。

數以千計的球迷選擇住在杜拜,其一原因在於航班次數頻繁,他們只要在比賽開始前搭機前往卡達,結束後便能返回杜拜享受頂級旅館服務。

Jetex提供兩種方案,可搭乘十人的包機服務,要價6.5萬美元,或是租借個別機位,費用為7,900美元。

阿聯酋航空(Emirates Airline)公司商務長卡齊姆(Adnan Kazim)表示,今年11月飛往杜拜的旅客數量較去年同期暴增11%,旅客大多來自阿根廷、澳洲、巴西、西班牙與墨西哥等足球盛行國家。

五星級飯店 訂房飆破9成

杜拜奢華五星級飯店Five Hotel主管穆爾查達尼(Kabir Mulchandani)表示,經濟低迷導致今年9月訂房量大減,但賽事期間訂房率估超過9成,「除了世足以外找不到其他原因」。

卡達雖砸下鉅資舉辦世足賽事,卻因後勤準備不足挨批。球迷表示,他們只能在天價飯店與簡陋帳蓬兩者擇一。一名62歲美國觀光客伊拉諾(Eddy Ilano)表示:「球迷可以付錢在卡達海邊搭帳篷,或是花費240美元入住杜拜五星級酒店。」

卡達是中東首個主辦世界盃的國家,該國平時雖開放飲酒,但卻在最後一刻宣布賽事場館附近禁賣酒精飲料,令許多球迷感到傻眼。

對比之下,杜拜長年投資旅館、酒吧與餐廳設施,近年更放寬對於非穆斯林人飲酒的規定。杜拜努力營造輕鬆的觀光氛圍、相對自由開放的風氣,因此吸引無數觀光客前來。

阿拉伯聯合大公國近年力推經濟轉型,希望拉抬觀光收入並降低對於石油產業依賴。努力開始顯現成果,杜拜逐漸成為超級富豪的玩樂首選,影音串流平台網飛近日上架的實境秀節目《閃耀杜拜》(Dubai Bling),內容便是在描繪杜拜有錢人浮誇社交生活。

