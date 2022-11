歐洲｜波蘭築鐵幕防移民

為了防堵俄羅斯鼓勵移民湧入歐盟的人海戰術, 歐盟近來全面加強邊境管制, 波蘭更修建130英里長邊界鐵幕。

波蘭陸軍工兵部隊開始在該國與俄羅斯長達130英里的邊界建置鐵絲網,成為歐洲東部最新建造此類邊境屏障的國家,波蘭政府稱這是為了防止莫斯科當局鼓勵尋求庇護者從陸路進入歐盟。

波蘭國防部長布雷斯薩克(Mariusz Blaszczak)向媒體表示,邊界鐵網將跨越波蘭與俄羅斯飛地加里寧格勒的整個邊界。他說,此一工程主要是考量俄羅斯可能透過鼓勵尋求庇護者飛到飛地,並且通過波蘭邊境進入歐盟。

邊界鐵網禁移民入歐盟



布雷斯薩克指出,飛地的國際機場很快將恢復來自中東的定期商業航班。上個月,飛地哈拉波羅夫機場執行長科里特尼(Alexander Korytnyi)向俄羅斯國際傳真社表示,它的目標是與阿拉伯聯合大公國和卡達洽談航班直飛事宜。

對於波蘭決定築建邊界鐵網,以及示警俄羅斯計劃鼓勵藉由加里寧格勒偷渡一事,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕發表評論。

佩斯科夫說,「這是波蘭人自己的事務,你得問波蘭方面的看法。」

俄羅斯與歐洲的邊界近來已愈趨封閉,芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國均擔心俄羅斯間諜可能經由陸路進入歐盟,並對歐洲大陸的能源和國防基礎設施進行攻擊。挪威與俄羅斯的北極邊境目前為歐盟仍然開放的幾個崗哨點之一,迄今已多次查獲俄羅斯男子涉嫌在邊境附近操控小型監視無人機。

芬蘭、愛沙尼亞和拉脫維亞都宣布在與俄羅斯的邊境修建圍牆計畫,其中有一些路段已完工。

在俄羅斯總統普丁發布動員令造成數十萬名役男出逃後,有五分之一領土遭俄羅斯占領的喬治亞國家內部也出現加強邊境管制的聲浪。

多國與俄羅斯邊界已趨封閉

布雷斯薩克表示,波蘭的邊界牆一開始會先由高8英尺、寬10英尺的臨時鐵絲網所構成,之後改建為更大、更複雜且具電子監控的結構,類似於波蘭今年在該國與白俄羅斯邊境建成的18英尺高鋼牆。

去年,俄羅斯盟邦白俄羅斯軍隊協助護送主要來自於中東和非洲的數千名尋求庇護民眾至波蘭的邊境,進而在歐盟引爆一場政治危機。

波蘭使用高壓水柱、催淚瓦斯和隔離牆封鎖邊界的舉動雖招致國際特赦組織等人權組織的批評,但波蘭獲得歐盟執委會的口頭支持,歐盟執委員表示會協助分攤隔離牆的費用。

布雷斯薩克指出,「當時邊境高牆幫助我們逃過一場大批移民湧入的危機,我們也希望緊縮國家的邊境。」

根據聯合國國際移民組織的資料,自2021年初以來,至少有23人在試圖從白俄羅斯進入歐盟時不幸身亡。

波蘭邊境防衛隊日前在推特上發布一段視頻,內容為白俄羅斯邊防警衛帶領一群移民前往邊界附近的一處森林。

上個月一名蘇丹男子被發現陳屍斯維斯拉奇河,顯然是試圖穿過白俄羅斯和波蘭間唯一沒有封堵的通道時意外溺斃。

根據德國基爾世界經濟研究所的軍事援助承諾資料庫,自烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭以來,波蘭一直是烏克蘭的主要軍援國,就對烏克蘭提供的武器規模而論,波蘭僅次於美國和英國排第三大。

精句選粹

