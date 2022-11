北美｜Z世代為何不工作

美國有大約50萬名Z世代仍未返回職場, 原因包括唸研究所、變成尼特族, 或等待更好的就業機會降臨。

在疫情爆發初期遠離職場的美國勞工,大部分已經重返勞動市場,但20出頭的Z世代卻仍未回籠,原因可能是他們正在攻讀研究所,重拾因疫情中斷的校園生活、淪為不升學不工作的尼特族(NEET),或是趁就業市場依然緊繃時,等待更好的工作機會出現。

統計數據顯示,美國15歲以上族群的勞動參與率,由2019年的平均63.1%,降至2021年的61.7%,今年10月再回升至62.2%。然而20至24歲族群的勞動參與率,卻由2019年的平均72.1%,下滑至10月的70.8%,相當於勞動市場較2019年少了50萬名Z世代生力軍。

體驗大學生活 很重要

經濟學家指出幾個20多歲年輕人不急著找工作的原因:第一,就學。今年秋季學期21至24歲年輕人的研究所註冊率,比兩年前高出8.5個百分點。2020年至2022年美國研究所註冊率增加1.6個百分點,幾乎全由21至24歲族群包辦。

哈佛大學經濟學家史麥斯(Andria Smythe)指出,統計數據顯示,20多歲的勞工沒有投身職場的原因是在攻讀研究所。

20出頭的勞工此時沒有工作,有可能是想要完成因疫情中斷的學業。數據分析公司Lightcast經濟學家海崔克(Ron Hetrick)表示:「對絕大多數學生來說,體驗大學生活和拿文憑一樣重要,疫情讓他們錯失體驗,現在要想辦法補回來。」

青年尼特族 八年新高

其次,有些Z世代既沒有升學,也不就業或參加訓練,也就是所謂的「尼特族」。根據經濟合作暨發展組織(OECD)統計,美國20至24歲的尼特族比率,由2020年的14.67%攀升至2021年的18.27%,創下2014年來最高紀錄。

研究機構Ned Davis Research資深國際經濟學家葛林達(Alejandra Grindal)指出,美國新增的尼特族很可能是20至24歲族群,其中有些人或許在讀高三時,在疫情爆發初期從高中輟學。

葛林達表示,尼特族中有很大一部分沒有高中學歷。這些人沒有就業的原因包括育兒、長新冠、擔心染疫,和精神健康問題。

研究機構Burning Glass Institute經濟學家萊瓦諾(Gad Levanon)分析美國普查局統計數據發現,身負照護責任幾乎是20多歲勞工沒有升學和就業的主因,還有疫情可能是原因之一。

最後,部分Z世代或許在等待適合的工作機會。喬治城大學教育和人力中心經濟學家史密斯(Nicole Smith)表示,年輕人做出最適合自己的決定,覺得沒有必要趕緊找一份工作,成為職場新鮮人。

自2021年美國經濟解封後,職缺數便急速躥升,今年依然維持在歷史高檔。在此同時,離職的勞工人數也相當高,反映勞工有信心可以找到新工作。

美國史蒂文斯理工學院經濟學家赫夫(Justine Herve)表示,今年職場掀起「安靜辭職」(Quiet quitting)運動,顯示年輕勞工對工作的態度轉變,覺得自己更有講條件的能力,有些人對工作也更挑剔。

安靜辭職並不是真的離職,而是「在工作中離職」之意,工作只做到基本要求,不追求卓越或是為公司賣命。

精句選粹

The exodus from the labor force in the pandemic’s early months has mostly reversed, but one group remains oddly absent: people in their early 20s.



延伸閱讀