北美｜加國廣納移民補人力

隨著人口老化將使加拿大勞動力短缺危機更形惡化, 加國政府已經制定新目標,要在2025年接納50萬移民, 將創該國史上最高紀錄。

在高齡化時代的來臨下,加拿大政府為了因應勞動力不足問題,決定將對海外人士敞開大門,要在2025年把移民配額增至50萬人的新高紀錄。

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)自2015年上任以來,對於移民政策就採取積極的態度。他認為這是支撐加國經濟成長的重要動力。加國政府預計,今年移民人數可望達到43.1萬人。至於明年移民人數預料將達46.5萬,比先前目標高出4%,2024年移民數目將再度增加到48.5萬人。

約6成符合經濟移民



加國移民部部長佛瑞塞(Sean Fraser)日前發表聲明時強調,「今年制定的最新移民配額目標,將可協助企業找到他們所需人才。」

他解釋加拿大需要更多的人口湧入,如果要符合勞動力需求與重新平衡人口趨勢,加國人口勢必要持續成長。佛瑞塞並補充在2023到2025年間的新居民,約有6成符合經濟移民。

根據該國發布的人口普查數據指出,在2021年期間,加國平均每四個人當中就有一人是移民,創下該國人口統計的里程碑,該比重也是七大工業國當中最高。

加國政府還補充,為了因應未來專業人才可能大量流失,它把技術移民的接受重點將聚焦在STEM,也就是科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)與數學(Mathematics)等四大領域。

佛瑞塞並補充,新的移民人數目標將可讓加拿大履行承諾,協助被迫逃離家鄉暴動與戰爭的難民有新安身立命所在。

儘管如此,在加國政府最新的移民政策當中,將把協助安置難民人數從2023年的23,550人減少到2025年的15,250人,減幅約為三分之一。

加國移民律師史考夫(Maureen Silcoff)對於該國減少難民接收名額做法有諸多批評。她指出加拿大應該在接納難民方面做更多的努力,而且不應該有地域分別。她說加國為烏克蘭難民提供安身之處,而且人數沒有限制,不過對於面臨塔利班威脅的阿富汗難民卻設立門檻。

退休潮加劇高階勞工外流



加拿大目前正面臨勞動力嚴重短缺問題,特別是在醫療照護、製造業、營建業、科學與工程等產業。根據最新數據顯示,該國8月有95萬8,500個職務空缺與1百萬名失業人口。

然而在失業人口當中,多數並不具備專業技能,或是並沒有居住在這些職務空缺區域。

不過加國政府指出,最新移民人數目標將在2023到2025年間增加約13%經濟移民人數。

根據今年4月的調查指出,加國勞工申請退休的人數已經創下紀錄高點。隨著人口結構走向高齡化與即將到來的退休潮,更加劇當地高技術勞工的外流速度,導致企業找不到人的問題更為嚴重。

Waterloo大學經濟學家史庫德魯(Mikal Skuterud)認為加拿大有許多原因支撐它放寬移民人數目標。不過隨著利率上升、勞動市場也將趨緩,新住民進入加國的最大挑戰恐怕是是如何融入該社會。

相對於瑞典與義大利等歐洲國家均主張限制移民,指責移民是造成犯罪與混亂的主因,加拿大對於移民的寬容態度在西方世界反而相當罕見,當地政治人數多有共識,認同移民是推升經濟成長的主要動能。

精句選粹

Canada is aiming to attract a half-million immigrants in 2025, roughly25% higher than last year’s level, as the country continues its aggressive push to replenish its aging labor force.

