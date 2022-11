歐洲｜名畫屢遭環團攻擊

眼看氣候變遷日益嚴重但各國缺乏積極作為, 抗議團體近日接連在歐洲各地破壞名畫, 藉此吸引社會關注氣候議題。

10月底的某個周日,位於德國波茨坦的巴貝里尼博物館一如往常吸引許多遊客前來欣賞名家之作,包括印象派畫家莫內的名畫《乾草堆》,但這天博物館突然警鈴大作。

在現場一片騷動之際,原本負責看管《乾草堆》的警衛被調虎離山,這時突然有一對身穿橘色抗議背心的男女將事先準備好的馬鈴薯泥潑向《乾草堆》。抗議女子轉身向群眾大喊:「我們正面對氣候災難,非要我們對名畫丟馬鈴薯泥才能讓大家聽話嗎?」

源自19世紀的畫框瞬間被馬鈴薯泥沾汙,所幸畫作外層有玻璃保護而沒有受損。聲稱代表抗議團體Letzte Generation的男女遭逮捕後表示無意破壞名畫,只是想要藉此吸引外界關注氣候議題。

侵犯畫作 正當性遭質疑

該團體於聲明中表示抗議份子是「抱著沉痛的心情與決心」才付諸行動,目的是要大家反思「藝術與生命何者更重要?」但巴貝里尼博物館館長維斯泰德(Ortrud Westheider)表示:「侵犯博物館畫作並肆意破壞對維護氣候毫無助益。」

在羅馬同樣有Letzte Generation的支持者響應抗爭行動,對當地博物館收藏的梵谷名畫《夕陽下的播種者》潑灑碗豆湯。該團體宣稱這一連串的名畫攻擊是「迫切且經過科學考量的抗爭行動」,不應被視為「純粹的破壞行為」,因為名畫本身並未實際遭到破壞。

諸如此類的抗議行動在歐洲各國頻繁上演,原因是聯合國近日警告各國對抗氣候變遷缺乏積極作為,恐怕難以達成巴黎氣候協議設下的目標。

同樣在10月,倫敦國家美術館也遭到氣候抗爭團體Just Stop Oil派人潛入,對梵谷名畫《向日葵》潑灑番茄湯。同一團體也派人在倫敦杜莎夫人蠟像館做了同樣的事,而這回遭殃的是英王查爾斯三世的蠟像。

除了潑灑濃湯之外,抗爭團體慣用的另一種手段是將身體黏在名畫上吸引目光。位於荷蘭海牙的莫瑞泰斯皇家美術館就在近日闖入一名比利時抗議份子,企圖將頭黏在維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》上以示抗議。

西班牙馬德里的普拉多博物館也有兩名抗議人士闖入,分別將手黏在哥雅的兩幅名畫《裸體的瑪哈》及《穿衣的瑪哈》上,並在兩幅畫之間寫下「+1.5度」的抗議標語,呼應巴黎氣候協議設下的目標,避免地球氣溫較前工業時代增幅超過攝氏1.5度。

激烈抗議手段讓歐洲各國博物館防不勝防。德國柏林國立博物館已禁止遊客攜帶背包入館,而荷蘭法院也對上述攻擊《戴珍珠耳環的少女》的抗議份子處以兩個月有期徒刑。

美國各博物館 嚴陣以待

雖然這波抗爭行動尚未蔓延至美國,但美國各地博物館已經嚴陣以待。代表美加地區大型美術館的美國美術館館長協會(AAMD)近日發布聲明,嚴厲譴責攻擊藝術品的行為缺乏正當性,無論動機關乎政治、宗教或文化。

該協會表示:「藝術橫跨不同時代與地點,彰顯各地人群創造力,也代表人類共有的人性。為了任何目的而攻擊藝術,等於破壞這份人類共同價值。」

精句選粹

“We are in a climate catastrophe,” the woman said in German, as a yellow goop dripped onto the floor. “Does it take mashed potatoes on a painting to make you listen?”

