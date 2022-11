中美｜哥倫比亞大加稅

支持者稱,這是哥倫比亞至少30年來, 最全面的稅制改革。

哥倫比亞國會11月3日通過稅改法案,未來四年內每年能為政府增加20兆哥倫比亞披索(約40億美元)稅金,主要來自對石油、煤炭和金礦業所增加的課稅。新增稅收用來增加政府用來降低貧窮的支出和協助偏鄉建設。

國庫增40億美元稅收

這是8月7日上台、走左派路線的新總統佩特羅(Gustavo Petro)的經濟政策重心,利用加稅尋求資金來支應社會福利計畫。明年為國庫增加約40億美元稅收,占其國內生產毛額(GDP)約1.2%。

支持者稱這是哥國至少30年來最全面稅改。哥國是拉美第四大經濟體,過去30年因保守財政管理,即使面對大宗商品市場波動和內部有販毒問題與叛亂組織衝突,其經濟仍穩定發展。

但該國貧富懸殊嚴重,因此新稅改也針對全國所得最高2%,或每月所得至少2,000美元的人士提高個人所得稅率以縮減貧富差距。哥國是經濟合作暨發展組織(OECD)38個成員國裡貧富不均問題最嚴重者。

披索受驚 今年貶25%



新法招來商業猛烈抨擊,認為對哥國最重要出口的石油與煤炭加稅,將打擊業界投資意願,並指該法造成不明朗因素,已令披索兌美元匯率一再創新低。

新法案在國會過關前夕,披索兌美元貶值至5,070披索創新低,今年來披索兌美元匯率貶值約25%,跌幅超過大部分新興市場貨幣。

該法除把煤炭和原油等稅率分別調高至10%和15%外,當物價超過特定水準時,就要對每月收入逾約2,000美元的人加稅,並對用完即丟塑膠品、含糖飲料和超加工食物課稅。

財長奧坎波(Jose Antonio Ocampo)在法案通過當天說,這是哥國史上最大進步的稅改。雖然部分產業會明顯地繳納更多稅金,但這全都是高獲利產業。他認為近期匯市走勢反應過度。

他指外界無理批評令市場驚慌,才讓佩特羅上台以來披索兌美元貶值20%。他認為這只會令民間企業承受苦果。

他指新法讓農業、教育、醫療看護與和平等計畫有更多財源,市場不應該害怕政府沒財政責任,沒理由憂慮哥國宏觀經濟穩定性。

其強調政府目標是把明年財政赤字占國內GDP比率從今年7%削減至4.3%。

不過,國會通過的新法被修改過,沒有佩特羅最初提出每年加稅25兆披索那麼激進。

雖然佩特羅承諾要利用轉型來擺脫碳氫化合物,但其政府在新法通過前一周,卻表示可能推翻被過於詆毀的新石油開採合約禁令。

在新法下,只要國際油價每桶在67.3到75美元之間,石油公司將被額外課徵5%稅率。油價在75到82.2美元之間增10%稅率。逾82.2美元稅率增15%。國際報價基準的布蘭特油價11月中每桶約95美元。

煤炭價超過特水準,煤炭公司也會被額外課同樣級數稅率。油商與礦商不能再把權利金價值從所得稅中扣除。

哥國致力解決貧窮問題,是因為在全球經濟成長放緩和美國持續升息下,令新興市場面對通膨攀升而增加民生壓力。

專家認為佩特羅要增加社會福利支出、向貧農提供信貸、和降低哥國經濟對石油與煤炭的依賴等能否達成其目的,仍然存在許多不明朗因素。

哥國哈維里亞那大學(Javeriana University)稅法教授奧斯曼(Pablo Osman)認為新政府透過加稅來縮減預算赤字,可望被標準普爾和惠譽等信評機構正面視之。這兩家信評機構去年把哥國長達10年的投資級信等調降至垃圾級。但新稅法可能阻礙包括石油等產業的未來投資。

