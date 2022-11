歐洲｜英國生鮮食品漲很大

通膨壓力迫使英國家庭減少食用較貴的生鮮蔬果, 改以價格便宜的加工食品果腹, 雖減輕荷包負擔卻也引發健康疑慮。

英國通膨飆升不僅吃掉民眾資產,也吃掉他們的健康。為了減輕開銷負擔,新鮮蔬果魚肉從英國家庭餐桌上消失,取而代之的是較便宜的冷凍披薩和加工肉品,但專家警告這會有健康隱憂。

44歲的慈善志工法雷爾(Joanne Farrer)表示,以往晚餐會幫三個孩子烤牛肉或用新鮮蔬菜做燉菜,現在多給孩子吃的是雞塊、薯條、香腸、馬鈴薯泥,「價格便宜,又容易填飽肚子」。

她每月領的福利金要繳房租,還要應付不斷上漲的瓦斯和電費。她說:「似乎看不到隧道盡頭的光。」

生鮮食品價格年增14%

英國官方消費者物價指數(CPI)顯示,雜貨價格全面上漲,生鮮食品成本遠超過加工包裝食品。9月新鮮蔬菜價格較去年同月上漲14%左右,而新鮮牛肉年漲14%,魚類漲15%,家禽漲17%,雞蛋漲22%,低脂牛奶漲42%。

相形之下加工食品漲幅較緩,培根等醃製或煙燻肉品及薯片皆漲12%,冷凍披薩漲近10%,軟糖等含糖零食漲6%,巧克力僅漲逾3%。

從調研機構尼爾森IQ(NielsenIQ)的獨家數據來看,英國消費者的購物習慣正在改變。8月新鮮蔬菜銷售量減少6%以上,鮮肉銷量下滑超過7%,反觀零食糖果銷量增長近4%。

生鮮食品與加工食品消費此消彼長的趨勢,引發健康疑慮。推廣健康飲食的英國慈善機構「食品基金會」(Food Foundation)政策研究經理古迪(Shona Goudie)表示,「有大量證據顯示,蔬果攝取不足的不良飲食,會對健康造成嚴重後果。我們也知道廉價的高度加工食品,是造成肥胖的一大原因。」

加工食品通常含有過量的鹽、脂肪、糖、增味劑等,以及延長保存期限的化學防腐劑,升高罹患肥胖、心臟病、第二型糖尿病乃至於癌症的風險。

近60%成人有過重問題

根據世界衛生組織(WHO)5月的報告,英國瀕臨歐洲「肥胖流行病」的標準,將近60%的英國成年人有過重或肥胖問題,增加早逝和重病的風險。

生鮮食品價格較高,主要是生產過程耗費的能源比加工食品多,而且雀巢(Nestle)、聯合利華(Unilever)等食品大廠,有能力吸收利潤損失。

還有人因食品狂漲吃不消而挨餓。據「食品基金會」9月底做的全國調查,將近1,000萬英國成人,也就是每五戶家庭就有一戶吃不飽,有人為了省錢少吃幾餐,甚至餓一整天,這個數字是1月調查時的2倍。

倫敦社會工作者史派斯(Sharron Spice)指出,來食物銀行求助的人,不再索取生鮮食品,因為他們擔心還要耗費瓦斯和電力烹煮。

她也提到,不少父母上超市會專挑買一送一的商品,「像披薩這類便宜食品,基本上都不健康。」

雖說德法義西等其他歐洲主要經濟體也為通膨所苦,消費者被迫削減食品、駕車等必要開支,但英國另有脫歐及頻換首相的政局動盪問題影響經濟。

精句選粹

Many British households are turning away from healthier foods as rampant inflation pushes them towards cheaper processed meals, according to consumer data and experts who are worried about the nation taking a nutritional nosedive.

延伸閱讀