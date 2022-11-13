北美｜美國建商遭遇寒冬

聯準會激進升息推高房貸利率，美國房市崩盤陰影再現， 但建商表示從過去的噩夢學到教訓有所防範， 次貸風暴的慘狀不致重演。

美國房市因為房貸利率節節走高承受壓力，2007～09年次貸風暴的陰影重現，但美國建商表示早已從當年房市崩盤的慘劇學到教訓，如今面對景氣由盛而衰，他們做好迎戰的心理準備。

一年前，內華達州建商Touchstone Living生意好得不得了，其在賭城大道（Las Vegas Strip）北方15英里處的建案，招徠到639位符合資格的訂戶。

如今這份訂戶名單縮減到只剩30人，這都要怪房貸利率飆高到6.94％，觸及2002年來新高，是一年前利率水準的兩倍有餘，導致很多潛在買家負擔不起。

Touchstone Living老闆麥克康米克（Tom McCormick）指出，今年房貸利率走揚，害他流失有意買他房子的準買家。他說：「他們依然信用良好，也有不錯的職業，但房價漲、利率升還是把他們逼出房市。」

房仲業者則說，另有潛在買家買房縮手，是因為經濟前景不明。房貸巨頭房利美（Fannie Mae）指出，9月消費者對房市的信心指數降到2011年新低。

麥克康米克指出，經過次貸風暴的洗禮，他後來成立的新公司減少負債及融資夥伴，放慢擴張速度，也不再大手筆買地。他表示：「我已學到教訓。」

利率飆高房市急凍

疫情助燃的購屋熱，引爆美國15年來最強的房市榮景，但聯準會為抗通膨強力升息，將房貸利率推向高點後，房市需求急凍。

市場上除了待去化的成屋外，還有數十萬戶興建中的新屋將在未來幾個月完工，不少建商降價求售，成屋價格從春季的峰點跌落。

上一次美國房市崩盤，主要是次貸市場出亂子惹的禍，半數住宅建商倒閉關門大吉。從次貸風暴倖存下來的建商表示，他們學到慘痛教訓，當前這一波房市衰退不致重演次貸風暴的慘況。更何況房貸業者這幾年收緊核貸標準，降低掀房屋法拍潮的風險。

建商改變銷售策略

建商對於承擔債務和大量買地趨於保守。有建商傾向透過地產銀行或其他第三方安排，有需要時才買地。

而現有建商蓋好獨棟屋卻不出售，改攻租屋市場爭取營收；也有建商索性將大量新屋，折價售予租賃市場的投資者。

新冠疫情爆發的頭兩年，供應鏈問題加上缺工，建商蓋房的速度追不上市場火爆的需求。供不應求下，建商限量銷售，還會挑選客戶或採抽籤方式。

不過現今新屋銷售放緩，美國房市供給過剩危機再起。據人口普查局資料，9月興建中獨棟屋數量，經季調後約80萬戶，較去年同期多出11％，與2019年9月相比劇增52％。

全美第二大建商Lennar Corp在9月法說會上公布，第三季新屋銷售訂單年跌12％，平均售價年漲1％。

房貸利率走升也衝擊成屋市場，今年前三季成屋銷售經季調後年跌27％，跌速比次貸危機期間還快。

精句選粹

Builders say they’re ready for this housing slowdown. Meltdown of 2007-09 fostered less risky tactics; not as much debt.

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