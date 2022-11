北美｜前總統捲土重來

巴西、以色列前任領袖捲土重來, 各自在近期大選贏得勝利,為川普帶來希望, 這位前美國總統正摩拳擦掌,打算再次參選。

最近多國政壇掀起前任領袖「回鍋」旋風,巴西前總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)擊敗現任總統波索納洛,重登總統大位。以色列前總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在國會大選後即將重掌總理大權。但別忘了還有美國前總統川普,這位高調的卸任領袖正蓄勢待發,準備東山再起。

魯拉、納坦雅胡、甚至包括川普,他們都有著相似經歷,包括醜聞纏身以及揮之不去的官司夢魘,但這些都無法阻擋他們捲土重來的夢想與決心。

為大選鋪路 川普造勢晚會多次放話

川普即將展開與魯拉、納坦雅胡一樣的路徑,最近他一再出現共和黨的造勢活動,為與他友好的議員候選人助選。川普在10月底於德州造勢活動上他說「我很可能會再選一次」,意指他將展開第三次總統競選活動。

川普在11月3日赴愛阿華州為高齡89歲的共和黨參議員格拉斯利(Chuck Grassley)站台時,再度向支持者宣布,「為了讓我們國家走向成功、安全與榮耀,我非常、非常、非常可能再來一次」。川普當場不斷重複說著「非常」一詞,向外界強調他的決心。

對納坦雅胡與魯拉來說,這場看似不可能的重返權力之旅,時機是關鍵。對川普來說這可作為借鏡,期中選舉結果將可檢視他在共和黨地位與影響力。

毫無疑問,川普積極為下屆總統大選鋪路,不只是因為他懷念成為眾人的焦點,另一個原因在於身陷多件刑事官司的他,可能視總統一職為最好的護身符。

在美國歷史中,總統若僅擔任一屆即下台,通常就會淡出政壇。川普可以效法的少數例外是美第22和第24屆總統克里夫蘭(Grover Cleveland)。此人曾在1888年的總統大選輸給哈里森(Benjamin Harrison),但四年後捲土重來,擊敗哈里森當選。

無懼醜聞 巴西、以國前領袖回鍋



川普在國際政壇上最親密的盟友納坦雅胡,絕對樂見川普重返白宮。這位以色列前總理第一次當選總理是在1996年,一直到2021年間的25年間,大部分時間皆是納坦雅胡擔任以色列總理,他也是以色列1948年建國以來任期最長的總理。

以色列11月初的國會大選結果出爐,納坦雅胡領導的聯合黨和右翼聯盟獲勝,意即他將第六度出任總理。

魯拉則以極小差距擊敗現任總統波索納洛,雖說川普可能會比較傾向與他風格相似、有「巴西川普」之稱的波索納洛當選,但魯拉的勝利也代表川普仍有機會重掌政權。

與川普一樣,曾經擔任兩屆巴西總統的魯拉以及納坦雅胡都面臨多件訴訟,魯拉甚至曾因捲進貪污風暴而淪為階下囚。看似重回政壇遙遙無期,但在2021年情勢逆轉,巴西最高法院確定撤銷魯拉有罪判決,讓他得以再次參選總統。

根據美國媒體Axios引述知悉內情人士消息指出,川普幕僚核心圈正在討論於11月14日正式向外界宣布角逐2024年總統大選。另有說法提及,川普應會在11月8日期中選舉過後到24日感恩節之前公布這項消息,外界可以拭目以待。

