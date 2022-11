歐洲｜德法兩國鬧不合

德國與法國,在諸多議題歧異擴大, 危及兩國友好合作關係。

德國與法國原定10月底舉辦聯合內閣會議,但這兩個歐洲巨頭先是宣布會議延期,後來又改成縮小規模、僅由兩國領袖簡單會面。這顯示出:德法在能源危機因應、對中關係與提供烏克蘭武器等議題的分歧擴大,導致兩國關係出現裂痕。

能源議題 吵最凶

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)原本預計帶著彼此內閣成員在巴黎南方的楓丹白露(Fontainebleau)開會,後來改由兩國領袖在愛麗舍宮(Elysee Palace)簡單午餐會談。

巴黎高等商學院歐盟法律教授阿利曼諾(Alberto Alemanno)表示,德法取消例行內閣聯合會議,令兩國密切合作的歷史承諾遭到質疑與挑戰。

德國與法國是歐洲前兩大經濟體,也是歐盟組織的創始國。兩國團結合作,對於歐盟政策穩定相當重要。

但兩國近期在諸多議題的分歧浮上檯面,其中以如何處理能源危機最為明顯。法國希望為歐洲天然氣價格設定上限,但遭德國反對,原因在於這可能導致天然氣供應流向其他買家,同時可能帶動消耗量攀升。

德國政府決定向企業與家庭提供2,000億歐元援助,以幫助他們度過能源危機難關。但此舉遭到法國在內的國家抗議,後者認為這將導致他們陷入市場競爭劣勢。

馬克宏先前曾嚴厲表示:「如果德國孤立自己的話,我看不出來這對於德國或歐洲有何好處。」

蕭茲則回應,德國嚴守財政紀律,足以支應自身龐大紓困計畫。此發言被認為是針對法國而來,該國負債約占國內生產毛額(GDP)的近115%。

此外,德國與西班牙提議興建一條穿越庇里牛斯山(Pyrenees)的新天然氣管道,以取代遭俄國切斷的天然氣供應。但法國政府無意參與,因為這違反他們擴大核能產能計畫。法國表示,此管線過於昂貴且興建曠日廢時。

在對中關係方面,蕭茲11月初執意訪問中國大陸並尋求雙方合作機會,也令法國在內的諸多歐洲盟國感到不滿。後者擔憂,北京當局可能策動德國來對付他們。

中國國家主席習近平2019年曾出訪法國巴黎,馬克宏當時邀請時任德國總理梅克爾與歐盟執委會前主席容克(Jean-Claude Juncker)共同參與會談,以維持平衡外交關係。

此外,儘管歐盟已承諾給予烏克蘭軍援對抗俄國,但法國政府批評德國提供武器的速度太慢。

歐洲多國對德 日益不滿

風險顧問公司歐亞集團(Eurasia Group)分析師表示,歐洲多國近來對於德國政府作為「日益不滿」。許多資深歐盟官員一開始抱怨德國對於烏克蘭軍事援助有限,後來更衍伸至對於該國財政與能源政策的批評。

歐亞集團在報告中指出:「對於柏林當局的失望與日遽增,可能削弱德法聯盟力量,這次歐盟最重要的雙邊關係。」

精句選粹

