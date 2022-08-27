大陸｜無印良品降價求生

「你上次去無印良品是什麼時候？」很多大陸民眾的回答是「打折的時候！」 這就是該品牌在大陸市場的現況，只能降價求售。

36氪報導，無印良品在大陸市場定價，向來高過市場水準，但無印良品起家的人設是「便宜好用」，進入大陸後，無印良品就進化為「無印貴品」。

無印良品在日本和中國的地位差距，從開店的地址就能看出來。在日本，無印良品出現的地方往往是超市、地鐵站或街邊雜貨鋪。在中國，無印良品第一家店就開在世界上最貴的商業街之一：上海南京西路上，鄰居是LV、蘋果、NIKE等品牌。

為了把高額租金的「窟窿」補上，無印良品搖身一變，把自己包裝成「高品質、小奢侈」品牌，提高了客單價。過去無印良品的價格標籤，會標注同一款產品在各國的價格，在中國的價格，就是日圓除以10。當時中日的匯率是1比12，再算上稅費，稍微貴一些中國消費者也還能接受。

但這個比例，整整持續了十年，直到2014年，無印良品才開始第一次降價。要知道，現在中日的匯率已變成1比17。

2014年起已11次降價

無印良品社長松崎曉曾透露，無印良品想在2020年前把中國市場商品售價，降到與日本市場商品售價同一水準。這個目標顯然沒有實現，從2014年到現在，無印良品經過了11次降價，但整體價格算下來仍然很貴。例如它的一款行李箱，在中國定價人民幣（下同）1,528元，網上代購1,300元，而在日本，同款行李箱只要900元。

在中國的購物環境下，不是百億補貼，都很難撩動消費者的購物欲。無印良品平均一年降兩次，一次降幾塊錢的方式，對於中國消費者而言，實在是可有可無。

而且，無印良品愈是降價，消費者愈有種被欺騙的感覺。這種負面感受，讓不少粉絲喪失了品牌信任感。無印良品在日本一直享有高CP值的稱讚，但「日經MJ」在中國的調查顯示，只有17％的人認同這個觀點。

很多消費者對無印良品的印象與態度是，「它值得逛，但不值得買」、「我買得起，看看價格標籤又放下，最終空著手走出無印良品」、「逛逛可以，買單沒門，因為就算降了11次價，它還是太貴了」。

無印良品在2021年報中也指出，近年來業績增長步伐放緩，主要是對於日常商品來說，價格偏高。2022上半年，無印良品的經營利潤下跌19.4％，淨利潤下跌27.5％。

日本品牌 商品中國製造

不僅如此，品質頻頻出包，加上商品幾乎是Made In China，讓無印良品在中國的營收，比預期還少3.5億元，被迫降價的無印良品，多少帶有幾分「討生活」的意味。

如今中國「國潮」（本土品牌）興起，年輕消費者對歐美日韓品牌的崇拜感正在削弱，且對價格更為敏感。

想買高端設計感的產品，有錢人更偏愛小眾品牌，無印良品似乎已經出局；想買CP值高的產品，中國也有很多國潮國貨產品選擇。在這種情況下，無印良品及其所代表的中產生活光環不再，是否能力挽狂瀾，還有待時間驗證。

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