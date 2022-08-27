大洋洲 ｜紐西蘭喜迎遊輪

紐西蘭因疫情封鎖邊境兩年， 郵輪終於在8月再次回到紐國港口， 觀光產業期盼已久的春燕終於來臨。

暌違兩年，紐西蘭在8月迎接新冠疫情爆發以來的第一艘郵輪，為飽受疫情衝擊的觀光產業注入希望，同時也為南半球將於10月開始的夏季旅遊季做暖身。紐國官員與產業人士皆樂見郵輪再次入港。

紐西蘭在2020年初關閉邊境，起初是防堵新冠肺炎病毒入侵，後來則是為了阻擋疫情蔓延。紐國在5月對大部分航空旅客打開國門，但是直到7月底才全面解封，開放海路入境。

太平洋探險號啟航

解除防疫限制讓P＆O郵輪的「太平洋探險號」（Pacific Explorer），得以駛進紐西蘭水域。「太平洋探險號」自雪梨啟航後，8月稍早在奧克蘭港短暫停靠，接著將航向斐濟，這趟旅程總計12天。P＆O郵輪為澳洲嘉年華（Carnival Australia）旗下品牌，太平洋探險號的最大載客量為2,000人，本次約有1,000名旅客。

紐西蘭觀光部長奈許（Stuart Nash）受訪時表示：「郵輪入港代表紐國進一步開放邊境，距離業務回復正常又更近一步。」

奈許指出，國際遊客人數和觀光收入恢復至疫情前的水準，仍需要一些時間。觀光業占紐西蘭的外國收入比重達20％，對國內生產毛額（GDP）的貢獻超過5％。

兩年未見的郵輪再次進入紐西蘭，奧克蘭市長高夫（Phil Goff）和當地商家稱這是「紀念性的一日」。

遊輪回歸帶來錢潮

高夫表示，郵輪回歸值得慶祝。在疫情爆發之前，郵輪產業每年為奧克蘭經濟帶來逾2億美元收入，和超過3,000份工作機會，他非常期待再次見到市中心擠滿來自全球各地的旅客。

專門為郵輪提供農產品的Chevalier Wholesale Produce公司負責人奇塔姆（Chetan Chhitam）表示，奧克蘭再次迎來郵輪，對倚靠郵輪產業的商家意義非凡。過去兩年因為疫情緣故郵輪無法停靠，對公司業務、奧克蘭和經濟都是重大打擊，我們樂見郵輪重返奧克蘭。

紐芝蘭樂活冰淇淋（New Zealand Natural）高層柯齊爾（Scott Koetsier）表示，郵輪是支撐奧克蘭市中心商家的重要支柱，如果郵輪不來，我們就沒有收入和銷量。很高興能再次與P＆O的遊客分享我們的產品。

紐西蘭也為首艘郵輪舉行盛大歡迎儀式，高夫和P＆O郵輪總裁費茲傑羅（Marguerite Fitzgerald）皆出席這場盛會。

高夫對群眾說：「我從未想過邊境會關閉，城市會封鎖。我們現在知道原因，也了解會有什麼後果。」

P＆O郵輪總裁費茲傑羅表示，重啟產業不僅需要努力和資源，信心也是不可或缺。在公司最初宣布郵輪重新啟航時，旅客紛紛回籠，訂位狀況幾乎回到疫情前水準，反映消費者對郵輪的信心。

紐西蘭夏季旅遊季即將來臨，奈許表示，觀光業因疫情暫時停頓，讓紐國有機會重新設定優先順序，其中之一就是鎖定富裕的「優質」旅客，這些高端客戶願意停留更長時間，有能力進行大額消費。

精句選粹

New Zealand welcomed the first cruise ship to return since the coronavirus pandemic began, signaling a long-sought return to normalcy for the nation’s tourism industry.



延伸閱讀