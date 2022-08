大洋洲 ｜紐西蘭喜迎遊輪

紐西蘭因疫情封鎖邊境兩年, 郵輪終於在8月再次回到紐國港口, 觀光產業期盼已久的春燕終於來臨。

暌違兩年,紐西蘭在8月迎接新冠疫情爆發以來的第一艘郵輪,為飽受疫情衝擊的觀光產業注入希望,同時也為南半球將於10月開始的夏季旅遊季做暖身。紐國官員與產業人士皆樂見郵輪再次入港。

紐西蘭在2020年初關閉邊境,起初是防堵新冠肺炎病毒入侵,後來則是為了阻擋疫情蔓延。紐國在5月對大部分航空旅客打開國門,但是直到7月底才全面解封,開放海路入境。

太平洋探險號啟航

解除防疫限制讓P&O郵輪的「太平洋探險號」(Pacific Explorer),得以駛進紐西蘭水域。「太平洋探險號」自雪梨啟航後,8月稍早在奧克蘭港短暫停靠,接著將航向斐濟,這趟旅程總計12天。P&O郵輪為澳洲嘉年華(Carnival Australia)旗下品牌,太平洋探險號的最大載客量為2,000人,本次約有1,000名旅客。

紐西蘭觀光部長奈許(Stuart Nash)受訪時表示:「郵輪入港代表紐國進一步開放邊境,距離業務回復正常又更近一步。」

奈許指出,國際遊客人數和觀光收入恢復至疫情前的水準,仍需要一些時間。觀光業占紐西蘭的外國收入比重達20%,對國內生產毛額(GDP)的貢獻超過5%。

兩年未見的郵輪再次進入紐西蘭,奧克蘭市長高夫(Phil Goff)和當地商家稱這是「紀念性的一日」。

遊輪回歸帶來錢潮

高夫表示,郵輪回歸值得慶祝。在疫情爆發之前,郵輪產業每年為奧克蘭經濟帶來逾2億美元收入,和超過3,000份工作機會,他非常期待再次見到市中心擠滿來自全球各地的旅客。

專門為郵輪提供農產品的Chevalier Wholesale Produce公司負責人奇塔姆(Chetan Chhitam)表示,奧克蘭再次迎來郵輪,對倚靠郵輪產業的商家意義非凡。過去兩年因為疫情緣故郵輪無法停靠,對公司業務、奧克蘭和經濟都是重大打擊,我們樂見郵輪重返奧克蘭。

紐芝蘭樂活冰淇淋(New Zealand Natural)高層柯齊爾(Scott Koetsier)表示,郵輪是支撐奧克蘭市中心商家的重要支柱,如果郵輪不來,我們就沒有收入和銷量。很高興能再次與P&O的遊客分享我們的產品。

紐西蘭也為首艘郵輪舉行盛大歡迎儀式,高夫和P&O郵輪總裁費茲傑羅(Marguerite Fitzgerald)皆出席這場盛會。

高夫對群眾說:「我從未想過邊境會關閉,城市會封鎖。我們現在知道原因,也了解會有什麼後果。」

P&O郵輪總裁費茲傑羅表示,重啟產業不僅需要努力和資源,信心也是不可或缺。在公司最初宣布郵輪重新啟航時,旅客紛紛回籠,訂位狀況幾乎回到疫情前水準,反映消費者對郵輪的信心。

紐西蘭夏季旅遊季即將來臨,奈許表示,觀光業因疫情暫時停頓,讓紐國有機會重新設定優先順序,其中之一就是鎖定富裕的「優質」旅客,這些高端客戶願意停留更長時間,有能力進行大額消費。

精句選粹

New Zealand welcomed the first cruise ship to return since the coronavirus pandemic began, signaling a long-sought return to normalcy for the nation’s tourism industry.



