大陸｜餐飲業掀倒閉潮

2022年上半年，大陸餐飲業共有逾37萬家店熄燈， 其中不乏曾風靡一時的網紅品牌，以及經營20多年的老品牌。 此外，也有不少國際品牌淘金失敗，決定退出大陸市場。

回顧2022年上半年，北京、上海相繼遭遇疫情重創，大陸多地餐廳禁止內用，「三高一低」（房租高、人事成本高、食材成本高，一低則是利潤低）壓力未減，不僅許多餐飲業者撐不下去乾脆熄燈停損，連實力較雄厚的店家也元氣大傷。

36氪報導，公開數據顯示，2020年、2021年大陸餐飲業註銷或吊銷門市數量，分別為逾32萬家、93.5萬家店。2022年上半年，餐飲業共註銷或吊銷37.3萬家店，光是上半年就超過2020全年。

從各品牌動態來看，可分為永久關閉、大規模收縮兩類。例如大陸餐飲業巨頭百勝中國旗下中式快餐品牌—東方既白，這個成立於2004年的品牌，全盛時期共有100家門市，但由於品牌定位太籠統，最終在2022年3月1日宣布終止營運，僅剩的五家門市也全部關閉。

有「大陸最佳酒吧」之稱的Sober Company酒吧，自2017年開業至今，連續六年入圍亞洲50大酒吧。但是受到疫情波及，該酒吧因為難以負擔上海高額的房租，只好在2022年6月下旬宣布熄燈。

另外，被台灣歌手周杰倫MV帶旺的奶茶品牌—麥吉machi machi，2019年6月進軍浙江杭州，開設大陸首家門市。然而，該品牌在經歷山寨品牌衝擊、疫情影響、競品圍剿等不利因素後，2022年上半年收了十家店。

上海為關店重災區

值得注意的是，上半年關店與規模收縮的餐飲品牌，大多集中在上海。上海餐飲受到疫情重創的「後遺症」，至今仍在持續發酵。6月復工後，餐飲業不僅未出現報復性消費，只有少數「打游擊」式內用，同時民眾消費降級（意指消費者購物時比起品質及品牌，更重視價錢）的態度，重挫餐飲市場。

不過，疫情並非餐飲業倒店的唯一原因。自2013年大陸「網紅餐飲元年」開始，近十年時間，網紅品牌歸納出成熟的炒作流程：營造氣氛、編故事、吸引流量、收割顧客。當這套流程成為大眾熟悉的套路，這些品牌再也講不出新的故事，加上各種成本飆漲、民眾消費熱情降溫，使得網紅品牌經營出現挑戰。

國際品牌熱潮曇花一現

另一方面，國際品牌普遍以咖啡、烘焙、炸雞為主要產品，仰賴輕奢潮流風格打進大陸市場，這些品牌往往選擇上海、北京等一線城市扎根，並迅速引爆話題，帶動消費熱潮。

然而，部分國際品牌因為不具備差異化競爭優勢，也無法洞悉大陸年輕人真正的喜好，只把重點放在門市裝潢，因此普遍出現「開高走低」的情況。在疫情背景下，消費者更注重CP值，上述策略也就更難施展。

韓國餐飲巨頭CJ Foodville旗下途尚咖啡，於2010年在大陸開設第一家店，2017年門市數量達到36家，但是後來逐漸走下坡。2022年3月下旬，途尚咖啡宣布，將關閉剩餘的三家大陸門市，形同全面退出當地市場。

展望未來，高盛中國分析師表示，由於疫情影響行業的復甦前景與宏觀不確定性，該行對大陸餐飲業2021年至2026年收入複合增長預測，從此前的11％下調至8％，並預計該行業2022年將停滯不前，僅年增0.6％。

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