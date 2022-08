南亞｜印度拚當已開發大國

印度日前歡慶獨立75周年, 總理莫迪霸氣發願, 要在25年內讓印度躋身全球已開發大國。

本月15日,印度總理莫迪(Narendra Modi)站在德里歷史悠久的紅堡前發願,誓言在未來25年內讓印度蛻變為一個已開發國家。

莫迪表示,「世界對印度的看法已經改觀。印度前景充滿希望,原因在於人才濟濟的13億人口。多元性是印度的強項,作為民主之母,印度擁有攀登新高峰的潛能。」

莫迪是在數百萬人慶祝印度獨立75周年當天發表此番宣言。印度於1947年8月15日午夜,正式脫離英國近200年的殖民統治。

當時,印度第一任總理尼赫魯(Jawaharlal Nehru)表示,「該國正走在復甦和復興的道路上。」

尼赫魯指出:「從舊時代走向新時代的契機已經出現,出現相關契機在歷史上很少發生。當一個時代結束時,一個長期被壓抑國家的靈魂擁有話語權。」

75年後,今日的印度與尼赫魯的時代相比已經出現天翻地覆的改變。

經濟快速成長



自獨立以來,印度已打造出全球成長最快速的經濟體,孕育一些全球最有錢的富豪。據聯合國表示,印度很快便會超越中國,成為全球人口最多的大國。

不過,儘管該國財富激增,但仍無法擺脫貧困問題,數百萬印度人每天生活水深火熱。而且隨著國家不斷的壯大,同時面臨地區發展不一、語言和信仰等諸多挑戰。

學者表示,剛脫離英國統治時,印度男性平均壽命僅37歲,女性則是36歲,民眾識字率更才12%。當時國內生產毛額(GDP)則為200億美元。

如今印度經濟規模已來到3兆美元,並位居全球第五大。世界銀行並將印度從「低所得經濟體」調高至「中所得國家」,此等級國家的人均國民所得介於1,036至12,535美元。

印度男性識字率已提高到74%,女性則是65%,全國民眾平均壽命為70歲。

印度僑民更是遍布全球各地,年輕學子在國際大學就讀,出社會後並在一些世界上最知名的科技公司擔任高級主管,包括谷歌執行長皮查(Sundar Pichai)、微軟執行長納德拉(Satya Nadella)和推特老闆阿格拉瓦(Parag Agrawal)。

這種巨大轉變歸功於前總理拉奧(PV Narasimha Rao)在1990年代推動的「開創性改革」,當時印度面臨嚴重債務危機與通膨飆漲,拉奧政府檢討保護主義與國家干預政策後,決定開放外資。

改革引資有成



這些改革吸引美國、日本和東南亞大企業爭相投資,帶動金融之都孟買、清奈和海德拉巴等主要城市的發展,更孕育出南部大城邦加羅爾成為「印度的矽谷」。

與此同時,印度富翁人數呈現暴增,據《富比世》的統計,印度百萬富翁人數如今已超過100人,相較於本世紀初才僅9人。地產大亨阿達尼(Gautam Adani)身家超過1,300億美元,居全球第四大富豪,信實創辦人安巴尼(Mukesh Ambani)個人資產也有950億美元。

精句選粹

Modi pledges to turn India into a developed country as nation turns 75.



