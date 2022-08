古巴西部重要油庫遭祝融之災, 讓這個老早就為停電頻傳及燃料短缺所苦的加勒比海島國雪上加霜, 能源危機更形惡化。

古巴最大原油進口港馬坦薩斯港(Matanzas)儲油槽,8月初慘遭閃電擊中陷入火海,大火延燒數日,40%儲油設施損毀,讓這個平日就飽受停電之苦的共產國家,陷入更大的能源危機。

馬坦薩斯港共有八座儲油槽,其中一座8月5日遭到雷擊起火, 火勢一發不可收拾蔓延到其他三座儲油槽,持續延燒五天直到9日才獲得控制。委內瑞拉與墨西哥皆派團隊前來馳援,哈瓦那當局也接受美國的技術建議。

馬坦薩斯港位在古巴西部,與首都哈瓦那相距130公里,肩負原油燃料進口與儲存的重責大任,可容納240萬桶儲油,主要供全島發電所需。

能源、經濟危機加劇

古巴電力系統脆弱原本就供電不穩,這場大火吞噬馬坦薩斯港至少一半儲油設施,停電窘況只怕更為頻繁。

古巴消耗的燃料60%仰賴進口,這個共產國家長期為停電所苦,燃料、食物及藥品嚴重短缺,當地民眾常須排隊好幾個小時購買民生物資。

德州大學奧斯汀分校拉丁美洲和加勒比海能源與環境項目(Latin America and Caribbean Energy and Environment)主任皮農(Jorge Pinon)指出,古巴電網老舊過時且疏於維護,馬坦薩斯港儲油槽大火意外,更加劇古巴的能源危機。

加州聖名大學(Holy Names University)政治暨國際關係教授羅培茲-萊維(Arturo Lopez-Levy)表示,油槽大火讓古巴艱困局勢雪上加霜。

他說:「我想任何務實的預測都會點出,古巴非但停電狀況惡化,連最低限度的經濟活動都難開展。」這位古巴通警告,歷經美國制裁.疫情及最近的油庫大火連番打擊,古巴恐怕很難振作。

古巴這個依賴進口的加勒比海島國,長年遭受美國嚴厲經濟制裁,這幾年觀光業受疫情衝擊,又面臨國際燃料、糧食和運輸價格大漲,日子更苦不堪言。

每日停電12小時 引民怨

不過是一年多前,古巴爆發罕見的反政府示威,抗議政府失職,對國家經濟慘狀束手無策。今年仍有零星的小規模抗議,主要是民眾不滿停電。

古巴中部卡馬圭省(Camaguey)的退休護士岡薩雷茲(Aneida Gonzalez)接受電訪表示,她擔心冰箱食物會腐壞。她說,發生馬坦薩斯港火災意外前,一天會停電6~8小時,現在停到12~18小時。

東部奧爾金省(Holguin)家庭主婦萊茲卡諾(Edilma Lezcano)指出,如今每天停電時間長達12小時,汽油非常稀缺,不單單因為沒有汽油可供應,加油站也因為缺電無法對外營業。

自2020年以來,古巴進口量下滑40%,國內生產毛額(GDP)萎縮10%。古巴官方數據顯示,去年通膨率飆到77%,今年迄今也有28%,但大部分獨立分析師認為,古巴物價漲幅可能高達三位數。

