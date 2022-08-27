古巴西部重要油庫遭祝融之災， 讓這個老早就為停電頻傳及燃料短缺所苦的加勒比海島國雪上加霜， 能源危機更形惡化。

古巴最大原油進口港馬坦薩斯港（Matanzas）儲油槽，8月初慘遭閃電擊中陷入火海，大火延燒數日，40％儲油設施損毀，讓這個平日就飽受停電之苦的共產國家，陷入更大的能源危機。

馬坦薩斯港共有八座儲油槽，其中一座8月5日遭到雷擊起火， 火勢一發不可收拾蔓延到其他三座儲油槽，持續延燒五天直到9日才獲得控制。委內瑞拉與墨西哥皆派團隊前來馳援，哈瓦那當局也接受美國的技術建議。

馬坦薩斯港位在古巴西部，與首都哈瓦那相距130公里，肩負原油燃料進口與儲存的重責大任，可容納240萬桶儲油，主要供全島發電所需。

能源、經濟危機加劇

古巴電力系統脆弱原本就供電不穩，這場大火吞噬馬坦薩斯港至少一半儲油設施，停電窘況只怕更為頻繁。

古巴消耗的燃料60％仰賴進口，這個共產國家長期為停電所苦，燃料、食物及藥品嚴重短缺，當地民眾常須排隊好幾個小時購買民生物資。

德州大學奧斯汀分校拉丁美洲和加勒比海能源與環境項目（Latin America and Caribbean Energy and Environment）主任皮農（Jorge Pinon）指出，古巴電網老舊過時且疏於維護，馬坦薩斯港儲油槽大火意外，更加劇古巴的能源危機。

加州聖名大學（Holy Names University）政治暨國際關係教授羅培茲-萊維（Arturo Lopez-Levy）表示，油槽大火讓古巴艱困局勢雪上加霜。

他說：「我想任何務實的預測都會點出，古巴非但停電狀況惡化，連最低限度的經濟活動都難開展。」這位古巴通警告，歷經美國制裁．疫情及最近的油庫大火連番打擊，古巴恐怕很難振作。

古巴這個依賴進口的加勒比海島國，長年遭受美國嚴厲經濟制裁，這幾年觀光業受疫情衝擊，又面臨國際燃料、糧食和運輸價格大漲，日子更苦不堪言。

每日停電12小時 引民怨

不過是一年多前，古巴爆發罕見的反政府示威，抗議政府失職，對國家經濟慘狀束手無策。今年仍有零星的小規模抗議，主要是民眾不滿停電。

古巴中部卡馬圭省（Camaguey）的退休護士岡薩雷茲（Aneida Gonzalez）接受電訪表示，她擔心冰箱食物會腐壞。她說，發生馬坦薩斯港火災意外前，一天會停電6～8小時，現在停到12～18小時。

東部奧爾金省（Holguin）家庭主婦萊茲卡諾（Edilma Lezcano）指出，如今每天停電時間長達12小時，汽油非常稀缺，不單單因為沒有汽油可供應，加油站也因為缺電無法對外營業。

自2020年以來，古巴進口量下滑40％，國內生產毛額（GDP）萎縮10％。古巴官方數據顯示，去年通膨率飆到77％，今年迄今也有28％，但大部分獨立分析師認為，古巴物價漲幅可能高達三位數。

精句選粹

A deadly fire that consumed at least half of a large oil storage facility in western Cuba and threatened to bring more power failures to the island’s already fragile electricity system was largely controlled after nearly five days.

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