非洲｜非洲棲地面臨威脅

由於降雨量低於平均值， 加上最新基礎建設計畫， 獅子、大象、野牛等非洲動物棲息保護區已面臨威脅。

非洲國家公園是成千野生物種的棲息地，然而受到氣候變遷影響，非洲東部乾旱多時，加上鑽油井等大型開發案、牲畜放牧活動，這些天災與人類活動都正在破壞保護區的自然環境。

天然碳吸儲庫遭破壞

目前非洲面臨生態威脅的地區相當廣大，東從肯亞境內的察沃和奈洛比國家公園（Nairobi National Park），往南延伸到坦尚尼亞境內的姆科馬齊、塞倫蓋提國家公園，莫三比克的奎林巴斯（Quirimbas）、哥隆戈薩國家公園（Gorongosa National Park）以及南非知名的克魯格國家公園（Kruger National Park），西至剛果的卡胡茲比加國（Kahuzi-Biega）、薩隆加、維龍加國家公園（Virunga National Park）。

這些國家公園不只是無數動植物的保護區，同時也是地球的天然碳吸儲庫（carbon sink），可以儲存空氣中的二氧化碳，有助於減緩全球暖化。

國際鳥盟（BirdLife International）生態學家模瓦堤（Ken Mwathe）表示，38％的生物多樣性區域面臨氣候變遷與基礎建設發展的挑戰，「多年來這些區域、尤其是非洲，被投資者視為閒置而且可發展用地。政府也將這些區域作為基礎建設開發。」

他指出，電線與其他能源基礎建設會使鳥類視線不佳、造成碰撞，許多鳥類因此死亡。

大型建設計畫引非議

為了提升人民生活水準以及達到經濟發展目標，促使非洲政府設立大型建設計畫，藉此取得乾淨水源和食物、改善就業和經濟成長、提升教育品質。許多計畫資金皆來自外國投資，尤其是中國。

例如，烏干達政府提出的東非油管計畫（East African Oil Pipeline）強調可以幫助數百萬人脫離貧窮。但該管線行經烏干達的基德波河谷、莫契孫瀑布（Murchison Falls）、布恩迪難以穿越的國家公園（Bwindi Impenetrable National Park），引發環保人士批評，稱此將對生態與物種構成威脅。

環保人士指，都市人口不斷成長，造橋鋪路、電網、油管、港口、鐵路等基建計畫，令自然公園的空間面臨壓力。他們也提到，以基建取代自然環境是經濟成長的錯誤途徑。

動保團體響蜜鴷基金會（Honeyguide Foundation）在坦尚尼亞的計畫經理莎巴（Sam Shaba）表示，當人們開始看見與野生動物共同生活，會帶來永續發展的益處，就會帶來改變。

專家指亦出，由於氣候變遷，國家公園的氣候條件惡化，也是不容忽視的問題。

近期一份研究顯示，克魯格國家公園受極端氣候衝擊而造成生態損失，有些動植物因為無法適應劇烈天氣而喪失生命，或是長期乾旱、氣溫升高導致水源短缺。

前肯亞野生服務部門看守員、現任東非天主教大學管理講師汪德拉（Philip Wandera）指出，旱象嚴重使得食物來源銳減，威脅犀牛、大象、獅子等野生動物。國家公園應該更積極管理並挪除圍籬，讓動物們不受限制，甚至能遷移至較不乾旱的地區。

精句選粹

Africa’s national parks, home to thousands of wildlife species such as lions, elephants and buffaloes, are increasingly threatened by below-average rainfall and new infrastructure projects.



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